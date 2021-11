Laidy Gómez: El resultado de las elecciones en Táchira es reversible

Laidy Gómez, candidata a la reelección en la Gobernación de Táchira, aseguró que el resultado de las elecciones regionales y municipales del domingo es reversible. El primer boletín emitido por Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, señala que el chavista Freddy Bernal gana en la entidad por una pequeña ventaja de votos.

El Poder Electoral emitió su primer informe preliminar con 90,1% de las actas transmitidas, reseñó La Nación. La diferencia entre Laidy Gómez y Freddy Bernal es de casi 3.000 votos, una cifra que no determina el contexto irreversible del resultado porque aún falta 8,9%.

“Asumimos, como lo dijo textualmente el presidente del Consejo Nacional Electoral, que esto es un informe preliminar. Por lo tanto, no proclama a ninguno de los candidatos opcionados”, manifestó Gómez en una rueda de prensa.

Palabras de Laidy Gómez sobre elecciones en Táchira. pic.twitter.com/XiDjzaCgBh — Isaac Villamizar (@isaacabogado) November 22, 2021

Dijo que sus testigos municipales recolectan la data en el interior de Táchira y ya tienen un porcentaje importante de actas en la Sala Situacional. Se esperaba que en horas de la madrugada ya estén consignadas ante la Junta Municipal Electoral.

Explicó la aún gobernadora que las actas de las zonas foráneas donde no hay Internet ni electricidad, y donde tampoco pasan vehículos, no han llegado, señaló La Nación. Por lo tanto no han consignado el 100%. Presume que esa es la causa por la cual el presidente del CNE habló de un informe preliminar.

“A quien pretenda generar autoproclamaciones por un informe preliminar, le advertimos que nosotros hasta que no exista el 100% de las actas por la diferencia tan cerrada no hay candidato proclamado”, expresó.

El Nacional