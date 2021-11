Lasso opinó sobre Sheryl Rubio y su esposo

En una entrevista con Viviana Gibelli para su canal oficial en Youtube, el músico venezolano Lasso, habló de la relación de sus temas con su pasada relación con Sheryl Rubio.

Lasso declaró que «Nosotros no tuvimos sino cosas buenas en la relación, yo nunca le tuve rabia ni ella a mi, solo que las cosas no funcionaron y ella siguió con su vida, y esta con este pana que es una maravilla también, me hace muy feliz por qué ella merece ser muy feliz».

Además, explicó que nunca existió una mala relación con Sheryl y por eso la invitó a su concierto «Un cuento de Navidad» el año pasado, para dar un cierre a su relación y que también sus fanáticos cerrarán el ciclo de no verlos más como una pareja.

Finalmente dijo que todo fue genuino «no fue algo preparado, fue algo realmente que se dio como un cierre luego de dos años y creo que la gente también lo agradeció».

Con información de El Farandi

Por: Reporte Confidencial