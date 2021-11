México | Gerardo Díaz y su grupo musical “Gerarquía” suspenden concierto tras detonaciones de arma de fuego

Gerardo Díaz y su grupo musical “Gerarquía” suspendieron su presentación, en Chimalhuacán, Estado de México, ya que luego de iniciada la segunda canción se escucharon detonaciones de arma de fuego y dos músicos resultaron heridos.

A través de su cuenta de Instagram, Gerardo Díaz, explicó porque decidieron suspender la presentación.

“Mi gente lamentablemente la primera o segunda canción nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán”.

“A toda mi gente que se encuentra fuera yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos”.

Tras el incidente, dos músicos de la agrupación “Gerarquía” resultaron lesionados por fortuna solo por rozones de bala.

“Lamentablemente a mi compañero le dieron un rozón en la cabeza y a mi compa en el trombón le acaban de pegar otro en la espalda”.

“Gracias a Dios son solamente rozones es por eso que ya no podemos subir al escenario, espero que me entiendas me comprendan somos seres humanos y quién sabe la persona que haya hecho con qué motivo lo haría”.

El evento se realizaba el pasado sábado, en el Recinto Ferial de Chimalhuacán, ubicado en el barrio de Santa María Nativitas, donde unas mil personas apreciaban el espectáculo.

En un video difundido por fans en redes sociales se aprecia el sonido de al menos diez detonaciones.

Por lo que los músicos abandonaron el escenario y los organizadores suspendieron el espectáculo por la falta de seguridad ante la rechifla de los asistentes.