¿Quién ganó la gobernación del estado Vargas?

La Guaira.- Desde la tarima dispuesta por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la plaza Mayor de Catia La Mar, José Alejandro Terán, acompañado de su familia, tenía una doble celebración: por un lado, el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral, que lo acreditaba como gobernador electo del estado Vargas, que el oficialismo llama La Guaira. Y en segundo, aunque no menos importante, los quince años de su hija mayor, María Alejandra.

Estaba pasada la medianoche, cuando simpatizantes del PSUV en el litoral central se congregaron en el espacio público para celebrar el triunfo que le otorgaban las actas y dejaba de lado la incertidumbre, ante un posible triunfo opositor.

«Hoy dejo de ser candidato de una parcialidad política, para ser el gobernador de guaireños y guaireñas, sin distingo de ningún tipo», expreso desde la misma tarima, para luego dedicar una canción a su hija adolescente, acompañado con las palmas de los seguidores concentrados en la plaza. En entrevista exclusiva para El Pitazo, el gobernador electo en el estado Vargas (La Guaira), refirió que se concentrará en la mejora de servicios, como la distribución de gas doméstico, que depende del gobierno regional y de la optimización del sistema de agua potable.

«En estos primeros cien días vamos a hacer la diferencia para La Guaira. Esas son nuestras aspiraciones. 100 días concentrados en la recuperación de losp servicios públicos. Que la venta de gas doméstico vuelva a cada uno de los hogares de nuestro barrio y en cuánto al agua, seguir perforando los sistemas de extracción de pozos, para atacar el problema del agua».Al ser consultado sobre el «inicio de la era Terán», emulando los doce años que en el poder estuvo el fallecido gobernador, Jorge Luis García Carneiro, el dirigente oficialista dijo que su programa de gobierno fue diseñado a 16 años, pero el aspira cumplir el mandato de cuatro años, para «que sea el pueblo de La Guaira quien tome la decisión».

«Por ahora me concentro en estos cuatro años que son el periodo constitucional que me toca cumplir. En este caso siendo un instrumento del pueblo y un instrumento de Dios, pues soy fiel creyente. El programa de gobierno que presenté fue diseñado para ser cumplido en cuatro ciclos olímpicos, es decir 16 años, pero esto no quiere decir que yo voy a ser el candidato hasta el 2036, sino que voy a iniciar un proceso de cambio y fortalecimiento para La Guaira, tan importante, que será el propio pueblo el que exija el seguimiento de los planes y proyectos iniciados en esta gestión», refirió el hombre de 41 años, padre de tres hijas y casado con María Teresa Ramos.

Desde la tarima en la plaza Mayor de Catia La Mar, Terán agradeció el apoyo en esa parroquia, que según sus cálculos, le facilitó el triunfo | Foto Infociudadano Cruz A. Sojo

En cuanto a los integrantes de su tren ejecutivo, aseguró no tener los nombres aún de quienes le acompañarán en el gobierno regional, aunque no descartó incorporar nombres que lo han acompañado en su gestión municipal y dejar figuras emblemáticas del gobierno de García Carneiro.

«Los anuncios de este equipo lo haré una vez me juramente en el nuevo cargo», acotó Terán. Sin embargo, fuentes cercanas al comando oficialista, indican que una pieza segura en el nuevo organigrama regional es la figura del vicealmirante Carlos Vieira Acevedo, quien fue director del Aeropuerto de Maiquetía y se incorporó como parte del equipo de campaña regional.

Terán aprovechó la oportunidad para hacer un reconocimiento a los candidatos de la oposición, especialmente a José Manuel Olivares. «Estoy seguro que tenemos muchas más coincidencias que divergencias, porque somos guaireños y recorrimos el estado en esta campaña. Él tiene propuestas interesantes en materia de salud, que bien pudiesen sumarse a mi gestión».

Equipo de CorresponsalesGran Caracas