Tomás Guanipa: Toca revisar la ruta y unir al ciudadano a la esperanza del cambio

El dirigente opositor Tomás Guanipa aseveró este lunes que, a pesar de no haber logrado la victoria en los comicios de este 21N para la alcaldía de Caracas, “no nos podemos rendir”, y reiteró que toca “revisar la ruta” opositora y “unir al ciudadano” a la esperanza del cambio.

“¡Aquí seguimos! No nos podemos rendir. Toca avanzar y seguir luchando para reunificar a nuestra gente que tanto anhela un cambio. Los resultados del 21N nos llevan a reflexionar y a insistir hasta lograr el objetivo. Venezuela no aguanta más. ¡Seguimos hasta recuperar el país!”, posteó Guanipa en su cuenta Twitter.

En un clip adjunto a la publicación tras visitar el barrio el Guarataro en Caracas, Guanipa expresó lo siguiente: “Hoy estamos en el Guarataro, venimos a conversar con la gente, a dar la cara, y a decirles que aquí seguimos y seguiremos hasta lograr un cambio. Caracas y Venezuela ayer se manifestaron. Una gran parte con la abstención, y otros en un 55% votando por opciones distintas a Maduro”.

“Toca revisar la ruta, toca unir al ciudadano en torno a la esperanza y al cambio. Toca celebrar que haya una nueva generación que se está haciendo ver en alcaldías, concejalías y diputaciones, y toca también dar un compromiso de lucha y de sacrificio con la gente. De eso se trató esta campaña, de escuchar las necesidades, de ver la angustia de un pueblo que está viviendo muy mal, de sentir la necesidad de cambio y de ser acompañados”, agregó.

En ese sentido, acotó que “se trataba de reconectar con una población que había estado huérfana. Se trata de poder seguir con ellos vendiendo la posibilidad de que con trabajo y organización podamos cambiar a Venezuela. De resistir y seguir dando la lucha, y por eso aquí seguimos y aquí seguiremos”.

“A ese pueblo que quiere cambio y que ayer decidió no votar, los invitamos a que no pierdan la esperanza en Venezuela, a que no pierdan la esperanza en su futuro, y en definitiva a que sepan que seguiremos luchando, caminando y recorriendo para estar con ellos, para acompañarlos, y para poder ser representantes del gran deseo de transformación que tienen los caraqueños y los venezolanos”, concluyó.