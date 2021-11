«estoy pensando en volver a emigrar»

“Un tercio de los argentinos que se considera parte de la clase media, en realidad es pobre”, así resume la consultora Ecolatina la situación económica actual de Argentina.

En el estudio se analiza el alza de precios en la canasta básica que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), además de otros factores socioeconómicos que entre otras cosas, define el poder adquisitivo de las familias en el país hondureño.

¿Empobrecimiento de la clase media en Argentina?

De acuerdo a los últimos números oficiales publicados por Clarín, el 41% de los hogares en el país cayó por debajo de la línea de la pobreza, y este precisamente fue el dato que llamó la atención de los economistas, por tratarse del “empobrecimiento de la clase media”.

«Sabemos que durante el primer semestre del año el 41% de las personas eran pobres, pero en términos de su capacidad de consumo es relevante saber si su ingreso está cerca de la línea de pobreza o lejos. Para analizar cuál es la distancia entre ambas variables calculamos la distribución de personas de acuerdo al diferencial entre ingresos y línea de pobreza del hogar en el que habitan», se lee en el documento.

Pero hay más, según estos cálculos, el 2,4% de de las personas viven en hogares que apenas tienen un ingreso 5% superior a su línea de pobreza.

Cómo un sueldo se devalúa con la inflación

Un salario promedio que para el año 2020 equivalía a unos 400-500 dólares americanos, hoy tiene un valor de solo la mitad. Así lo ve una venezolana a quien hoy directamente la inflación le ha devaluado su bolsillo. “Es complicado porque cuando llegas no te imaginas que te toque volver a emigrar, volver a adaptarte a otro país, volver a empezar. Pero aquí en los últimos meses aumentó todo, el alquiler subió un 49%, los servicios también aumentaron, la comida ni se diga y el sueldo se devaluó por completo”.

Gabriela llegó en el año 2016 a suelo bonaerense, con todas las ganas de salir adelante. Como muchos, al principio le tocó trabajar en áreas un poco más informales hasta que pasado un tiempo consiguió empleo en su área y se dedica al área de telemarketing y ventas.

Pero hoy su frustración es que su sueldo ya no vale lo mismo, le alcanza para cubrir sus gastos, pero solo para vivir al margen, lo que sin duda ha sido un cambio notable en su estilo de vida y sin duda es una de las razones por las que hoy piense en volver a emigrar.

“Siendo honesta pienso quedarme un año más, pero estoy viendo todas las opciones para irme a Estados Unidos o a España. Me encanta Argentina, estoy sumamente agradecida pero no quiero volver a vivir una crisis económica que no me deje respiro”, expresó la joven profesional.

El impacto del aumento de precios en los hogares argentinos

Esos números que sin duda alarman a la comunidad que hace vida en el país, pone foco en el impacto del aumento de los precios, y por otro lado, de las medidas que aplica el Gobierno para tratar de “ganarle” a la inflación que en el último mes estuvo por encima del 3,5%. «Un aumento de los precios de 10% aumentaría la pobreza en 6%. Por el contrario, un incremento de los ingresos 10 puntos superior al de los precios reduciría la pobreza en 6%», sostuvieron los economistas.

La mirada de Ecolatina hace una retrospectiva al escenario general del país y asegura que el número se duplicó con las crisis de 2018, 2019, la cuarentena de 2020 y el primer semestre de 2021, “el 33% de hogares de clase media fueron pobres», remarcaron.

A su juicio, esta situación solo es reversible en la medida que se adopten las políticas económicas, sociales, demográficas y sanitarias de largo plazo necesarias para una reducción sostenida – y sostenible – de la pobreza. «Un hogar puede no ser pobre y tener ingresos para consumir bienes no esenciales, pero en qué los gastará depende de su nivel socioeconómico», explicaron los economistas.

