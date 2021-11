Guaidó afirma que no aspira a ser candidato presidencial en «este momento»

El líder opositor Juan Guaidó afirmó este martes 23 de noviembre que “en este momento” no aspira a asumir una candidatura presidencial en Venezuela.

Durante una entrevista para Radio 5 de España el ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) también se mostró partidario de que, llegado el momento, cualquier eventual candidatura unitaria se alcance mediante un proceso de elecciones primarias.

«¿Cuándo queremos que sean las elecciones? Lo más pronto posible, por eso estamos procurando un proceso de negociación y acuerdo con la facilitación del Reino de Noruega. Que me presente o no, hoy no tiene mucha importancia», respondió a una pregunta de su entrevistador.

Guaidó insistió en que hay «una dictadura» en Venezuela que viola los derechos humanos y resaltó que lo importante es lograr que se realicen elecciones presidenciales para que los venezolanos puedan elegir libremente.

Con información de Rtve.