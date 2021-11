La misión de la UE concluye que en Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el estado de derecho

La Unión Europea (UE) ha concluido este martes que en Venezuela no hay suficientes garantías para llevar a cabo un proceso electoral, ni se respeta el estado de derecho. La jefa de la misión de observadores de la UE, Isabel Dos Santos, que llegó al país para evaluar las elecciones regionales celebradas en el país el domingo pasado, ha dicho que a pesar de ver avances en el proceso de diálogo pudieron notar que en el país sudamericano no se respetan los protocolos electorales. La misión de observadores ha constatado además en su informe preliminar publicado desde Caracas que en el país existe «falta de independencia judicial, la no adherencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron las condiciones, la igualdad y la transparencia de las elecciones».

En la presentación del informe, la misión ha recalcado que el órgano rector, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha pasado por alto los excesos del Gobierno para financiar las campañas de los candidatos chavistas. «La campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado» y cuestionó que el ente electoral no haya emitido sanciones. El informe de la UE ha resaltado que las leyes sobre medios de comunicación y sobre delitos de odio «obstaculizaron la libertad de expresión y el derecho a la información».

Del mismo modo, la misión ha expuesto las denuncias de ataques violentos en varios estados del país durante las elecciones, especialmente en el estado Zulia (noroeste) donde un hombre de 38 años murió tras recibir un impacto de bala de un escolta del alcalde chavista del municipio San Francisco. Asimismo, ha reportado la instalación de puntos de control político por parte del régimen, conocidos como Puntos Rojos para incentivar el voto, en los 23 estados y en Caracas, a pesar de su prohibición.

«Hay que lamentar esta muerte. Esto es algo que nunca puede ocurrir en ningún proceso electoral. Es algo que no puede ocurrir nunca y no lo podemos tolerar. Pero queda en manos de las autoridades judiciales», dijo Dos Santos conmovida en un encuentro con la prensa en Caracas.

Pese a eso, la jefa de la misión de la UE ha considerado que «las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El CNE es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para ir reconstruyendo la confianza en la vida política».

Informe final en enero

El informe final será presentado en Caracas en enero próximo, según ha dicho Dos Santos, quien ha explicado que volverá al país para exponerlo públicamente. Sin embargo, ha dejado claro que este “informe preliminar que presentamos hoy no puede ser objeto de una instrumentalización política”. En el informe final habrá un análisis completo y dejarán recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales.

Las elecciones regionales se celebraron en Venezuela el pasado 21 de noviembre con el objetivo de renovar 23 gobernaciones y 335 alcaldías. En los resultados emitidos el domingo a la media noche, y con el 90% de la transmisión, el CNE anunció que el chavismo había arrasado con 20 gobernaciones y la oposición se quedó con el control de apenas tres. Sin embargo, los últimos resultados otorgan 18 gobernaciones al chavismo, tres para la oposición y dos aún en disputa (los estados de Apure y Barinas, donde las diferencias son de 2.000 y 600 votos respectivamente).

ABC