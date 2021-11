Lo que prometió Maduro en la economía para el escenario poselectoral ¿Es posible?

1314305

Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro no pierde oportunidades para hablar de recuperación económica en cada elección que se celebra en el país y esta última del 21 de noviembre no fue la excepción. Tras ejercer su derecho al voto y luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) leyera los resultados preliminares, el mandatario no dudó en comentar que apuesta por una nueva economía para el año 2022 con ayuda de los alcaldes y gobernadores electos.

En un principio, el gobernante se dirigió al país en un contacto con el canal estatal VTV en el que aseguró que vendrá una época de prosperidad para Venezuela, la cual no dependerá del petróleo, sin embargo, no específico qué sector o políticas se impulsarán para lograr esa bonanza, siendo el petróleo, el sector de la economía que más se ha explotado -desde que se descubrió- para generar mayores ingresos al país.

¿Qué sector si no es el petrolero?

El Pitazo conversó con la analista de la consultora de mercado Medley Advisors, Pilar Navarro, quien duda que el ingreso petrolero deje de ser importante en los próximos años en el crecimiento que tenga Venezuela, pues afirma que si bien es cierto que han surgido nuevos sectores y nichos para dejar de ser tan dependientes del petróleo, sigue siendo un sector fundamental dentro de la economía venezolana.

Según la apreciación de la economista egresada de la Universidad Central de Venezuela, hay otros sectores que se pudieran explotar durante el año entrante, sin embargo, comentó que son necesarios mayores incentivos por parte del gobierno de Nicolás Maduro para que se generen pequeños crecimientos.

«Ha habido otros sectores que han venido a engrosar las exportaciones no petroleras. Las de pescados y mariscos, camaroneras, chocolate y bebidas alcohólicas», agregó.

Otros sectores que se pudieran impulsar son el de la construcción y el financiero, los cuales según Navarro, están muy deprimidos, por lo que se necesitaría un cambio en las regulaciones del sector y permitir el renacimiento del crédito interno Resalta que este último podría ser un motor importante de crecimiento en los próximos años.

«Uno de los principales impedimentos para el crecimiento es que tienen cerrado el mercado internacional, no tienen flujos de inversión por la inseguridad jurídica tan grande y las sanciones», destacó la analista Pilar Navarro.

«Florecimiento de una nueva economía«

Otro dato sobre llamamiento a la recuperación económica lo lanzó Maduro en la madrugada de este lunes, 22 de noviembre, luego de conocer los resultados preliminares de los comicios. Hizo un llamado a todos los ganadores de la oposición a reunirse, apoyarse entre sí y comenzar a idear proyectos.

En ese sentido se comprometió a convocar el Consejo Federal de Gobierno para ver proyectos y unirse en los planes por Venezuela. «Estoy seguro que vamos a repotenciar el Consejo Federal de Gobierno y todos los recursos para proyectos. Vamos a hacer un diálogo político para la acción con todos los alcaldes y gobernadoras electos por igual», resaltó en una rueda de prensa.

En esa misma alocución, el Ejecutivo sostuvo que tuvo la razón cuando en 2020 vaticinó que este 2021 se lograría una recuperación económica «sostenida» luego de las elecciones parlamentarias y posterior instalación de la Asamblea Nacional oficialista. A su juicio eso ocurrió porque se crearon las condiciones de «confianza» y actualmente se ve «el florecimiento de una nueva economía».

«Yo les dije este año entonces: vamos a votar, vamos a completar el cronograma electoral establecido en la Constitución, vamos a elegir para que se abran las compuertas de 2022, 2023, 2024 al surgimiento de una poderosa y nueva economía para restaurar el estado del bienestar social, los derechos sociales del pueblo y abrirle camino a una nueva era de prosperidad que vamos construir», sentenció.

¿Se ha visto una nueva economía?

Ante las declaraciones del gobernante, Pilar Navarro comenta que sí es cierto que Venezuela ha tenido una leve mejoría durante este 2021, pero no se debe a la AN oficialista sino a las remesas y dolarización de facto que hay en el país.

«Otro que ha venido creciendo es el sector de servicios y comercios, esto se ve reflejado en el incremento de las importaciones que comenzaron a tener variaciones positivas en 2021 impulsadas por las remesas y la dolarización, lo que ha sostenido y mejorado el nivel de consumo del país«, indicó la economista.

Subrayó que esto no quiere decir que se esté cambiando la política económica del gobierno de Maduro, pues destaca que por ahora, posiblemente se registren pequeños crecimientos, pero asevera que el país está muy lejos de alcanzar los niveles de 2013.

Dijo saber que el gobierno chavista se ha venido moviendo alrededor de 2019 con la ley antibloqueo para vender o pasar de manos públicas a privadas sin rendir ningún tipo de cuentas. «También sabemos que se ha creado una comisión de inversionistas donde el gobierno básicamente está centralizando todos los activos que pueden ser monetizables», detalló.

Cree que la Asamblea Nacional de 2020 puede servirles para crearles las bases jurídicas a aliados o empresas privadas de aliados como China o Rusia que no tengan temor de entrar al país. No obstante, Navarro añadió: «Al menos en el sector petrolero no esperamos grandes entradas de compañías al país».

Yoselin González