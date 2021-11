Miranda | Candidato a la Alcaldía de Acevedo solicitará auditar los resultados

1314530

Miranda.- El candidato a la alcaldía del municipio Acevedo por la organización Compromiso País (Compa), Pedro Nizama, no está conforme con los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de los comicios regionales y municipales del domingo 21 de noviembre, y solicitaría una auditoría.

De acuerdo con los números que muestra la página del CNE, el aspirante por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), José Miguel Oliveros Gómez, ganó la alcaldía con 16.749 votos. En el segundo lugar quedó el aspirante de Fuerza Vecinal, Antonio Pacheco con 6.370, seguido de Nizama con 5.944.

“Me ubicaron de tercero para que me quedara tranquilo y no peleara esos resultados, incluso, ubicaron de segundo a una persona que no tenía posibilidades de sacar esa cantidad de votos, pero llegaremos hasta el final, porque éramos la opción preferida en el municipio”, aseguró Nizama a El Pitazo este 22 de noviembre, vía telefónica.

El también candidato por las organizaciones políticas Unión y Progreso, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Nuvipa, Bandera Roja y Nuevos Líderes aseguró que las elecciones del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una serie de irregularidades, atropellos y ventajismo.

“No entendemos cómo se dan los supuestos resultados y nosotros aún no tenemos en la mano las actas de ocho centros ubicados al sur de Acevedo, en los límites con el estado Guárico, debido a la lejanía de esa zona”, acotó a las 5:45 pm de este lunes.

Nizama denunció que el pasado domingo Oliveros Gómez le quitó la llave del autobús a uno de los conductores que formaba parte del equipo de Compa y sus aliados para que no continuara llevando gente a votar. “Estaba desesperado porque sabía que íbamos a ganar”, añadió.

Dijo que ese día se observaron vehículos oficiales movilizando electores para el candidato del PSUV como muestra del ventajismo. “Él está apadrinado, tiene hasta un helicóptero a su disposición y los recursos del Estado a su orden, pero nosotros defenderemos los votos de Acevedo”, dijo.

Nizama, quien denunció el 18 de noviembre que tanto él como su familia fueron víctimas de amenazas de muerte con el fin de que declinara su postulación, responsabilizó a Oliveros de cualquier daño físico que pueda sufrir algún miembro de su equipo o su persona.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas