Abren investigación contra concejal recién electo en El Hatillo

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, abrió investigación contra el recién electo concejal de El Hatillo, Alejandro Moncada; por la comisión de los delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento a mujeres.

En redes sociales, Saab informó que el Ministerio Público procederá una investigación penal contra el político, debido a las denuncias que han recibido de mujeres “previamente identificadas”.

«E l @MinpublicoVE abre investigación penal de oficio al sujeto ALEJANDRO MONCADA El MP por la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento a mujeres debidamente identificadas: quienes presentaran sus respectivas denuncias contra dicho aberrado»



Hace unos meses Alejandro Moncada publicó un video en el que se refiere a las mujeres de forma despectiva, después que se “defendiera de ataques” en redes sociales, luego que difundiera un mensaje donde buscaba a dos acompañantes para ir a Tulum; México.

El video que se viralizó en redes sociales desató la ira de los internautas, pues unas semanas después Moncada publicó un segundo video ofreciendo disculpas a las personas involucradas.

«Dejen la envidia, mis amores, que para eso soy rico. Que ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, no es mi peo», respondió Alejandro Moncada desde la cuenta «moncadaess», poco después de insultarlas. Además, agregó que «se agarró» a las mujeres que pusieron en duda sus buenas intenciones.