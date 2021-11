¡Adiós Will Smith! Se libera el primer teaser del reboot de ‘El Príncipe del Rap’

Después de muchas especulaciones, finalmente el reboot de ‘El Príncipe del Rap’ preparado por la plataforma de Peacock es una realidad y poco a poco se van añadiendo nuevos detalles y previamente se había confirmado que el joven actor Jabari Banks fue el elegido para protagonizar esta nueva versión y este día se lanzó el primer teaser de ‘Bel-Air’ donde finalmente vemos esta nueva versión de Will.

La serie ‘Fresh Prince of Bel-Air’, mejor conocida en Latinoamérica como ‘El Príncipe del Rap’ fue el gran debut de Will Smith y esta serie se transmitió entre 1990 y 1996, con un total de 148 episodios y fue una de las más grandes series de comedia de los años 90 que sigue teniendo fans hasta el día hoy, por lo que a mediados de 2020 se anunció que se estaba trabajando en un reboot con un nuevo cast donde el mismo Will Smith estará involucrado.

Este día finalmente se liberó el primer teaser de ‘Bel-Air’, en el cual vemos que tiene un tono más serio, algo que se buscará en esta serie, la cual no dejará la comedia de lado, pero sí buscará otro enfoque tocando algunos temás que no se pudieron abordar en la versión de los años 90, la cual estaba más enfocada en una versión más familiar.

Además de Jabari Banks como Will, tambien veremos a Adrian Holmes como Phillip Banks, Cassandra Freeman como Vivian Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar como Ashley Banks, Jimmy Akingbola como Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz y Simone Joy Jones como Lisa y el estreno de esta serie está programado para 2022, aunque todavía no se tiene una fecha exacta de su lanzamiento..

Wipy