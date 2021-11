Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Esperanza

Número de suerte: 811

Aléjate de personas negativas y que te quitan lo que es tuyo. Conversaciones. Aclaratorias. Asistes a reuniones importantes. No te apegues a nada terrenal. Algo importante con documento para viajar. Indecisiones por mudanza. Deja fluir las cosas. Nuevas energías en tu vida.

Trabajo: Nueva experiencia. Sabes que estás seguro en lo que haces no pongas escusas.

Salud: Malestar estomacal

Amor: Te ponen las cosas facilillas no lo dejes pasar. Algo con una recarga que debes hacer.

Parejas: Aclara las cosas di la verdad para no inventar más mentiras, y vera los cambios.

Solteros: Cursos de crecimientos personal. Busca el equilibrio. No dejes pasar las cosas.

Mujer: Algo con una cotización que debes revisar. Cuidado con amiga que te manipula. Nuevos amigos.

Hombre: Gastos que haces que no te corresponden. Debes atender tus responsabilidades.

Consejo: Ríe deja la tristeza.

Tauro

Palabra clave: Acuerdos.

Número de suerte: 922

Nuevas decisiones por cambios. No seas conflictivo y no separes a personas por cosas que no son. Debes prevenir para no tener que lamentar. Algo con estética que te haces. Eliges algo que tú quieres. No asumas cosas que no son tuyas. Debes estar claro en algo que vas a comprar.

Trabajo: Reflexiones. Nuevos proyectos donde trabajas. Un nuevo movimiento en tu entorno. Nueva alianza.

?Salud: Chequeo médico.

Amor: Se consolida una relación. Nuevos recursos. Viaje corto. No discutas evita las rupturas.

Parejas: Conoces a nuevas personas. Inicias estudios profesionales. Nuevas sociedades.

Solteros: No digas de más las cosas calladito (a) te ves mejor. Hermanos que necesitan de ti.

Mujer: Necesitas limpiar tu casa espiritualmente. Momentos para créditos. Cambios en tu vida.

Hombre: Debes hacer las cosas bien nada apurado. Examen médico importante

Consejo: Animo no te decaigas adelante.

Géminis

Palabra clave: Soltar.

Número de suerte: 473

Cuidado con carros en estacionamiento donde vives. Continúas en algo que haces por tu país. No pierdas la fe, el dinero llega. Te dirán cuanto te respetan y creen en ti. Inicios. Cambios. Estarás compartiendo una comida con la familia. Regalo especial. Viaje por matrimonio. Compras especiales.

Salud: Sin novedad.

Trabajo: Ten confianza en lo que haces y las personas que están a tu lado. Nuevos inicios.

Amor: Algo nuevo en tu vida que da un cambio total. Viajes por placer con tu pareja y amigos.

Parejas: Hombre adulto que te busca y te da la mano. Nuevos riesgos. No dejes nada para mañana.

Solteros: Compra de ropa blanca. Algo con esfinges en un árbol. Nuevas relaciones.

Mujer: Cuidado con productos que usa y te da problemas en las manos. Guardas una carpeta importante.

Hombre: Inicias estudios ya que quieres el éxito. Reunión en familia importante. Recuerdos.

Consejo: Lo más importante es la familia.

Cancer

Palabra clave: Familia

Número de suerte: 892

Te dan una tarjeta importante. Necesitas un dinero para cancelar. Llega el bienestar en alguien que quieres mucho. Firmas de documentos. Te dan tanto amor en una casa que no te quieres ir. Ahorran dinero para viaje con la familia. Intentas algo de nuevo pon seguridad. Compra de televisor.

Trabajo: Un nuevo empleo. Algo que se te hace fácil. Niños en tu sitio de trabajo con alegrías.

Salud: Malestar del oído.

Amor: Algo con niños que debes atender. Te vigilan constantemente. Gastos imprevistos por regalo.

Parejas: La unión familiar es importante. Nuevos amigos. Cambios una nueva vida.

Solteros: Inicias estudios o trabajo. Compra de ropa especial regalos noche de muchas luces.

Mujer: Defenderás tus derechos. Alguien muy querido se va de tu lado, pero ni que te separen lo olvidas.

Hombre: Nuevos caminos. Alguien te avisa que ya llego. Celebraciones y cumpleaños.

Consejo: Ten cuidado con las palabras.

Leo

Palabra clave: Celebraciones

Número de suerte: 894

Madre que critica tu vida. Nuevos poderes. No dejes las cosas a la suerte. Debes estar seguro con quien y que es lo que haces. Nuevos créditos. Viajes. Alegrías por triunfos. Cambios de look. Ten calma todo llega y lo tuyo no te lo quita nadie. Algo con una enumeración importante.

Trabajo: No puedes generar más dinero debes buscar que hacer. Ten fe en las cosas.

Salud: Alergias en la nariz

Amor: Relación que vives muy conflictiva. Disfruta a tu pareja. Has lo que te provoque disfruta.

Parejas: Te preparas para un crecimiento y por tu familia ya que tienes hijos y debes atender.

Solteros: No inventes nada. Cuidado con lo que no sabes. Se reactiva la economía. Arreglo de una máquina.

Mujer: No permitas que abusen de tu confianza. Nuevos acuerdos. Te devuelven algo. Nuevos inicios.

Hombre: Debes atender los reglamentos. Se pierde algo de tu oficina o empresa.

Consejo: De ti depende tu bienestar.

Virgo

Palabra clave: Alegrías

Número de suerte: 129

Cuidado con hojas de muchos colores nuevas propuestas. Firmas de actas. Un nuevo negocio. Problemas con repuesto de vehículo. Viajes. Alegrías. Cambios y celebraciones. Deja los excesos. Gastos de más. Una nueva familia. Nacimientos. Malestar con personas de la comunidad. Alegrías.

Trabajo: No te enfrentes más a tus compañeros deja que pase lo que pase. Un nuevo inicio laboral.

Salud: Estrés

Amor: Estas dando mucho y otros no reconocen eso. Regalos. Amigos de tu lado. Compra y venta.

Parejas: Cambio en la rutina. Un nuevo prestigio. Se positivo. La prosperidad se activa. Cuida tu salud.

Solteros: Tendrás tranquilidad ya que haces algo concreto. Nuevas firmas. El amor se activa.

Mujer: Cree en tu lucha. Deja los demás con sus problemas piensa en ti. Invitación que aceptas.

Hombre: No te dejes manipular por una mujer. Te hablaran dulcemente al oído. Sigues en un grupo de trabajo.

Consejo: Lo más importante es el presente.

Libra

Palabra clave: Bienestar

Número de suerte: 977

Evita caer en círculos viciosos. Algo con tarjeta de presentación. Cosas nuevas llegan. Te invitaran a estudiar. Nuevos invitados. Cuida más a tu pareja. Una nueva actividad laboral. Alguien que te busca para que le ayudes. Nuevas experiencias espiritual. Celebraciones y alegrías con nietos.

Trabajo: Nuevas aventuras en lo laboral. Cuidado con los cambios que haces. Cambio de oficina.

Salud: Cambios hormonales.

Amor: Debes atender más a tu pareja. No te pongas en negativo con lo que te piden. Romance.

Parejas: La vida te da otra oportunidad. Deja las cargas suéltalo. Nadie te debe manipular.

Solteros: Remodelaciones. Cambios en tu cuarto. Problemas con una persona en tu entorno laboral.

Mujer: Mudanza que se activa. Organizaciones. Nuevos momentos. Cuida el dinero. Cuidado con la boca.

Hombre: Invitación a fiesta. Nuevas oportunidades. Deja el pasado. Celebraciones y alegrías con amigos.

Consejo: Es importante que te quieras.

Escorpio

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 823

Piensa bien lo que vas hacer. Reserva las cosas. Alguien del extranjero que te busca. Un nuevo control remoto. Tendrás un programa que atender. Cuidado como tratas a tus hijos. Mercado de comida con alegrías muchas cosas llegan. Compra de vehículo o cambio del mismo.

Trabajo: Firmas unos documentos donde la actividad de trabajo cambia. Recibes un dinero esperado.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Deja los celos ya que ahogas a tu pareja o la persona que estas conquistando.

Parejas: Celebración. Nueva responsabilidad. Madre que necesita de ti. Se optimista. Logros.

Solteros: Algo nuevo en el campo de trabajo o negocio. Organiza tus gastos. Amiga que te ayuda.

Mujer: Se consecuente en tu trabajo o negocio y veras los frutos o resultados.

Hombre: Debes estudiar un poco más para que puedas pasar lo que estás haciendo.

Consejo: No dejes para mañana lo que debes hacer hoy.

Sagitario

Palabra clave: Comentarios

Número de suerte: 855

Te dan una respuesta esperada. Nuevas enseñanzas. Niños a tu lado. Paseos a parque de animales. Una nueva construcción. Mudanzas. Recuerda a tus difuntos hazle una misa. Disfruta la vida, pero con cordura. No permitas que nadie diga que hacer y jueguen contigo.

Trabajo: Tu jefe te llama y te da un concejo para hacer cambios en tu sitio de trabajo. Sonríe.

Salud: Cuídate más la salud.

Amor: Nuevas personas a tu lado. Deja que todo fluya. Alegrías por estabilidad laboral.

Parejas: Celebraciones y alegrías y habrá una nueva relación o celos con tu pareja. Cuidado con discutir.

Solteros: Deja los conflictos detente un poco. Alguien que deja todo por escrito. Invitación a viajar.

Mujer: Compras navideñas. Escucha y analiza no tomes decisiones todavía. Invitación a comer. Hijos que te necesitan.

Hombre: Inicias un nuevo negocio. Cambios en la rutina algo con comida que debes cumplir.

Consejo: Has una limpieza en tu casa con sal marina.

Capricornio

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 003

Hecho curioso con frutas. Alguien te pide que te concentres en tu religión. Amigos del pasado que llegan a tu vida para reencuentros. Aprende a vivir con todos los que te rodean. No te impongas no es bueno. Hijo que necesita de ti. Nuevas compras. Deja los tormentos cuidado cuídate deja los errores.

Trabajo: Te guían para algo nuevo. Te cancelan un dinero o bono. Malestar con compañeros.

Salud: Estrés.

Amor: Recibes un regalo de una prenda de oro. Nueva estabilidad. Estarás confiando en alguien.

Parejas: Cuidado con relaciones con terceros. Recibes un detalle. Cuantas con tu pareja para hacer algo.

Solteros: Nuevas pasiones con persona cercana. Nuevos caminos. Cambios en ti vida. Compras con hijos.

Mujer: Alguien que te dice una verdad. Te sales de un grupo. Inicias un tratamiento. Ganancias.

Hombre: No permitas que nadie se meta en tu vida y cometas errores. Cancelas un dinero.

Consejo: Ríe la vida continua.

Acuario

Palabra clave: Felicidad

Número de suerte: 056

Dinero que gastas de más. Debes cancelar deudas pendientes. Mudanzas. Compra de muebles. Inicias estudios. Mejoras las relaciones. Debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras. Amigos que te buscan. Viajes rápido. Nuevos inicios. La rueda la fortuna a tu lado.

Trabajo: Amigo que te ayuda. Nuevas decisiones. Algo en torre muy alto donde se concreta un negocio.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Nuevas reuniones con personas queridas y sale un romance inesperado.

Parejas: Compra de computadora o arreglo. Se concreta un presupuesto. Algo con una contable. Solucionas algo administrativo.

Solteros: Buena semana para iniciar negocios y estudios. Harás ejercicios al aire libre.

Mujer: Se concreta la firma de una vivienda. Crédito que te aprueban. Cambio en lo económico.

Hombre: Ayudas a un amigo. Te llega algo que te cambia la vida. Inicia estudios. Decisiones importantes.

Consejo: No hagas lo que no quisiera que te hicieran.

Piscis

Palabra clave: Yo

Número de suerte: 541

Crecimiento espiritual. Los errores se pagan no critiques sin saber. Saca de tu vida la venganza no funciona. Debes creer en ti. Deja el pasado. Te alejas de la realidad. Nuevas responsabilidades. Te olvidas de algo o alguien que se va. Debes asumir tus responsabilidades.

Trabajo: Personal nuevo que llega. Recibes un dinero, pero cuidado lo gastas todo. No descuides tus negocios.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Debes atender más a quienes te quieren. Compra de teléfono. Nuevos amigos. Paseos nocturnos.

Parejas: Atiende más a tu pareja no la hagas a un lado ya que llega otra persona y lo (a) atiende.

Solteros: Debes guardar más dinero. Compras para estudios no te detengas sigue tus estudios.

Mujer: Una verdad que llega a tu vida. Viaje por placer o visitas a familiares

Hombre: Inicias un nuevo trabajo. Nuevas ofertas para comprar algo en la casa. Alegrías por logros.

Consejo: Logras un acuerdo si hay dialogo.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial