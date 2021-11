Autora de Harry Potter confesó que ha recibido amenazas de muerte

La escritora J.K Rowling, autora de la famosa saga Harry Potter, reveló el pasado lunes que ha recibido amenazas de muerte por parte de colectivos LGBTIQ+ que la acusan de transfóbica.

Por medio de su cuenta de Twitter, la británica mencionó que no cederá a la intimidación, incluso cuando ha recibido tantos mensajes negativos que «podría empapelar su casa».

«Y no he dejado de hablar. Quizás, y solo estoy lanzando esto, la mejor manera de demostrar que su movimiento no es una amenaza para las mujeres, es dejar de acosarnos y amenazarnos», escribió.

En su testimonio, Rowling, de 56 años, resaltó que tres activistas «se fotografiaron delante de su casa» la semana pasada. Al parecer, los implicados se colocaron cerca de las paredes de la residencia, con la intención de hacer visible su dirección y luego divulgaron las fotos en redes sociales.

Reconoció también el apoyo de la policía y los directivos de Twitter, quienes comenzaron una investigación y se dedicaron a eliminar las postales de la plataforma.

También instó a los implicados o sus conocidos a «borrar las imágenes con la dirección aún visible», incluso si lo hicieron en forma de rechazo.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021