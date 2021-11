Casarse en Venezuela: Prefectura de Güigüe cobra 90$ dólares y una torta

Casarse en Venezuela no debería generar dolores de cabeza, pero Génesis Mujíca, quién decidió casarse en Güigüe ahora ve la situación lejana. Tiene que pagar aproximadamente $90 y una torta negra a la prefectura del municipio Carlos Arvelo en Carabobo para realizar su boda civil. Este es un servicio completamente gratuito.

Está fuera del país y quiere regresar para casarse en Venezuela

La joven de 28 años desea casar en el lugar donde nació, ser acompañada por sus familiares además que su prometido también es de la zona. Sin embargo, al momento de hacer los preparativos y la consulta en la prefectura, no creyó que le pedirían esa cantidad y mucho menos pedir una torta para complementar.

Declaró que se encuentra en Ecuador y quería regresar al país para contraer matrimonio. También especificó que el servicio es completamente gratuito, sólo de llevar los requistos. Los cuales también le resultaron extraños, le piden por adelantado llevar documentos como copias de cédula, partida de nacimiento y un documento que cuesta $400 por tener un hijo que no es de su prometido.

«Es primera vez que escucho que piden ese documento» destacó la joven carabobeña.

Ya ha pasado malos ratos por trámites públicos

Génesis contó que no es la primera vez que el gobierno y los entes públicos le hacen pasar un mal rato. En el año 2017 mientras estaba embarazada fue despedida de su cargo de docente «por no ser chavista». Dijo que nunca asisitió a las marchas obligatorias porque no estaban dentro de sus principios, mucho menos ser profesora y militante del partido de la izquierda.

Por ello tuvo que emigrar con un bebé en su vientre, ese mismo año para darle una mejor vida en Ecuador. Ahora para seguir con sus sueños y metas, le cobran por cualquier documento. «Fue duro emigrar con 9 meses, pero no podía seguir ahí» Dijo Mujíca.

Ella solo quiere casarse en compañía de su familia, pero 90$ dólares que quieren en la prefectura, más el gasto de viaje de Ecuador a Venezuela generan tristeza y desmotivación en la joven.