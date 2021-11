María Corina Machado propuso este miércoles convocar a una gran elección popular, donde participen los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Esto, con el propósito de elegir a un nuevo liderazgo “que conduzca a Venezuela hasta su libertad”.

A través de sus redes sociales, la dirigente de Vente Venezuela consideró que la actual dirigencia del G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), debe ser sustituida por una que “sí enfrente a Nicolás Maduro”.

Ahora es noticia: David Uzcátegui: «Se perdió Miranda porque no hubo primarias»

Detalló que esta consulta popular no contempla la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues considera al ente como “tramposo”.

“Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esta conducción política que durante 23 años y que ha defraudado al pueblo una y otra vez doblándose y quebrándose cuando tenía que rematar”, dijo Machado.

“Para lograr un resultado diferente tenemos que cambiarlos. ¿Quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo distinto? Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue y que no te traicione”, enfatizó.

Consideró que el objetivo de la nueva dirigencia debe ser “coordinar las fuerzas de los venezolanos y las de los aliados internacionales para lograr derrotar la tiranía y liberar a Venezuela”.

Cabe destacar que María Corina Machado no es la primera en proponer una reestructuración y relanzamiento de las fuerzas opositoras. Pues, el fundador de Primero Justicia, Henrique Capriles, también insiste en la necesidad de revisar los liderazgos tras las regionales y municipales en las que fueron electos nuevos actores.

María Corina Machado: convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo opositor

En su publicación, Machado enfatizó que la alta abstención que se registró el pasado domingo 21 de noviembre, demuestra que los venezolanos repudiaron una “gran farsa electoral que busca lavarle la cara a un régimen criminal”.

Aseguró que la abstención fue de 70 % y no de 58 % como indicó el Poder Electoral. “Ese más de 70 % que no participó no lo hizo por indiferencia o porque no le guste votar, fue un acto de conciencia y coraje cívico”.

Reiteró la propuesta de realizar una elección popular para aprovechar el porcentaje de venezolanos que no acudió a ejercer su voto el 21N.

“Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos y sin militares. Tenemos experiencias, lo hemos hecho antes. Te invito a que hagamos una elección popular de verdad, aprovechemos esa fuerza del 70%”, subrayó.

Venezolanos, volvamos a creer.

Mi propuesta para concretar la Libertad de Venezuela: pic.twitter.com/glQ94J8vr4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 24, 2021

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @TodosAhora_Ve, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.