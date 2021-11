Fototerapia LED: usos, beneficios y cuidados

La fototerapia LED es una técnica cosmética que se aplica para mejorar la textura y la apariencia de la piel. Consiste en exponer la zona deseada a una «luz fría» con el fin de que se activen los fotorreceptores y se generen una serie de respuestas biológicas.

Esta técnica también se conoce como «cromoterapia» o «terapia biolumínica»; y si bien se suele utilizar como tratamiento facial, también tiene potencial para ser aplicada en cualquier parte del cuerpo. En general, es un procedimiento no invasivo, indoloro y seguro. ¿Quieres saber más al respecto?

¿Qué es la fototerapia LED?

En la fototerapia LED se emplea la tecnología conocida como Light Emitting Diode (LED). Para su aplicación, una zona de la piel se expone a una luz fría mediante un láser. Esta luz puede ser de diferentes colores y, a su vez, cada uno genera un efecto diferente.

Para ser más precisos, la técnica utiliza diodos electroluminosos que liberan una luz que estimula el metabolismo y el crecimiento celular. Con ello, produce un incremento en la producción de colágeno y elastina, dos elementos que inciden de manera determinante en la salud y en la apariencia de la piel.

En términos generales, las personas utilizan este tratamiento para combatir los signos del envejecimiento, la hiperpigmentación y el acné. Y si bien hasta hace poco solo se había estudiado su efecto sobre el acné, en la actualidad hay evidencias sobre su potencial contra las manchas y las arrugas.

¿Qué es la fototerapia LED?

La fototerapia LED se emplea con fines cosméticos. En particular, ayuda a atenuar las manchas y los signos de la edad.

También puedes visitar: Exfoliación láser con carbón activado: proceso y cuidados

¿Cómo funciona la fototerapia LED?

En este tipo de fototerapia no se utiliza luz ultravioleta. En su lugar, se emplea una luz de bajo nivel que es segura para la piel. Esta se produce en diferentes longitudes de onda y colores que se proyectan en la zona deseada a través de lámparas.

En ocasiones, la exposición a la luz se combina con un fármaco fotosensible que se aplica sobre la piel, conocido como «ácido 5-aminolevulínico». Su función es sensibilizar la zona del tratamiento. El efecto que se consigue depende del color de luz que se emplee, como veremos enseguida.

Luz roja

Corresponde a una luz infrarroja y se emplea para tratar la epidermis, que es la zona más suLs perficial de la piel. El objetivo es absorber y luego estimular las proteínas de colágeno.

Esto repercute en la reducción de líneas finas y arrugas. Asimismo, reduce la inflamación y mejora la circulación, dándole más brillo a la piel.

Luz azul

La luz LED azul se emplea para reducir la actividad de las glándulas sebáceas. Estas se encuentran debajo de los folículos pilosos y le dan lubricación a la piel y al cabello.

Cuando se tornan hiperactivas, pueden provocar exceso de producción de grasa o acné. Esta luz también ayuda a eliminar las bacterias que se encuentran debajo de la piel.

Luz amarilla

La luz LED amarilla tiene un efecto antiinflamatorio y puede penetrar en las zonas más profundas de la piel. De paso, estimula la circulación. Está indicada para casos de irritación y enrojecimiento, rosácea y todas aquellas afecciones que provoquen calor o escozor en la piel.

Luz verde

Este tipo de luz está particularmente indicada para los casos de melasma y otros problemas de pigmentación. Debido a su acción, disminuye la producción de melanina y, por ende, atenúa las manchas oscuras. Un estudio publicado en 2018 evidencia la eficacia de esta luz para el manejo del melasma.

Otros

Los dispositivos de fototerapia LED más modernos incluyen otros tres colores. Estos son los siguientes:

Luz violeta. Combina las propiedades de la luz roja y azul. Tiene un efecto calmante y cicatrizante. Se indica para las marcas dejadas por el acné.

Luz azul clara. Mejora el metabolismo de la piel y tiene un efecto calmante, relajante y energético. Recomendado para las pieles más sensibles.

Luz blanca. Tiene un efecto regenerativo y antiflacidez. Tonifica; por ello, está indicada para pieles envejecidas o cuarteadas.

¿Cómo es el procedimiento de fototerapia LED?

Cada sesión de fototerapia LED dura alrededor de 20 minutos. Por lo general, se necesitan unas 10 sesiones para obtener resultados visibles. Este procedimiento casi siempre se lleva a cabo en el consultorio de un dermatólogo, pero también hay dispositivos caseros que son de uso común.

Dentro de los dispositivos faciales para llevar a cabo la fototerapia LED en casa, se encuentran los siguientes:

Mascarillas faciales ligeras.

Dispositivos ultrasónicos.

Varitas de luz para tratar manchas específicas.

Dispositivos de electroporación de mesoterapia.

Máquinas profesionales de luz LED.

El principio sobre el que se asienta la fototerapia LED es el hecho de que la piel utiliza la luz como fuente de energía para promover la reparación o el rejuvenecimiento de las células dañadas. La luz acelera la reparación de los tejidos, al tiempo que tiene el potencial para eliminar bacterias.

Beneficios y ventajas de la fototerapia LED

La fototerapia LED contribuye a combatir el acné y el envejecimiento. De igual manera, favorece los procesos curativos en la piel, corrige el tono y, en general, mejora su aspecto. También proporciona más firmeza, uniformidad y luminosidad.

Otros beneficios destacados de este tipo de terapia son los siguientes:

Atenúa las manchas y retarda tu aparición.

Reduce las heridas cutáneas.

Promueve el crecimiento de las uñas y el cabello.

Ralentiza el proceso de envejecimiento.

Ayuda en la eliminación de bacterias que causan daño a la piel.

Mejora las cicatrices producidas por el acné.

Mejora el metabolismo celular.

Contribuye al tratamiento de las estrías.

Reduce la inflamación y el eritema ocasionado por tratamientos más agresivos.

Ventajas

Es un tratamiento no invasivo.

No genera quemaduras, molestias o dolor.

No exige cuidados especiales tras su aplicación.

Se adapta a todo tipo de piel.

Es compatible con otros tratamientos cutáneos.

Se puede aplicar en verano, sin ningún problema.

Es apto para mujeres embarazadas.

Es útil para una amplia gama de problemas dermatológicos.

No emplea rayos ultravioleta.

Riesgos y efectos secundarios

La fototerapia LED no está exenta de polémicas, en particular por el uso y la seguridad de los dispositivos caseros. En concreto, una mascarilla de uso casero lanzada hace algún tiempo produjo problemas oculares en los usuarios. Luego de esto, fue retirada del mercado.

Hay varias investigaciones que avalan la eficacia de la fototerapia LED. Sin embargo, estas aclaran que se debe aplicar la luz adecuada y de forma correcta para que se logre el efecto buscado.

Muchos dispositivos caseros que se encuentran en el mercado no garantizan ni la luz correcta, ni la aplicación indicada. Por lo tanto, no se pueden considerar seguros, desde el punto de vista técnico. En este sentido, solo se pueden avalar los procedimientos aplicados por un profesional.

No es común que la fototerapia LED provoque efectos secundarios. Sin embargo, en algunos casos puede generar efectos leves como picor, enrojecimiento, sequedad e hinchazón. Esto es más habitual cuando se emplean medicamentos fotosensibilizantes.

Consejos y recomendaciones

Hay algunos medicamentos que incrementan la sensibilidad a la luz. Es el caso de algunos antibióticos que se emplean para el tratamiento del acné, como la isotretinoína. Si se están utilizando estos fármacos, no conviene aplicarse una fototerapia LED.

Es muy importante que durante el tratamiento se protejan los ojos, de la forma debida. Esta recomendación aplica en especial para los casos en los que se emplean dispositivos caseros. Este tipo de aparatos pueden provocar daños oculares.

Tampoco es conveniente aplicar este tratamiento cuando está en curso una erupción activa. Las personas que tienen psoriasis siempre deben consultar con el médico antes de hacer uso de la fototerapia LED.

Recomendaciones finales

Aunque es posible que se noten algunos resultados después de la primera sesión de fototerapia LED, lo usual es que solo haya cambios significativos al terminar el tratamiento. Es importante tener en cuenta que los resultados no son permanentes.

Por lo anterior, lo indicado es repetir su uso de manera periódica para impedir que reaparezcan los problemas que se quieren eliminar. Una vez finalizada cada sesión, la recomendación es evitar la exposición al sol durante 48 horas. Además, es primordial aplicarse protector solar.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial