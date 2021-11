Freddy Guevara, a Capriles: «No cuenten conmigo para unirnos con los financiados por Álex Saab»

El dirigente opositor Freddy Guevara le respondió este martes al exgobernador dHenrique Capriles, quien más temprano pidió unidad dentro de las fuerzas opositoras.

“Lo digo muy claro: no cuenten conmigo y estoy seguro que tampoco que con VP para plantear una unidad con los financiados por Saab y secuestradores de partidos”, posteó Guevara en Twitter.

“Como dijo Juan Guaidó ayer: Brito no es oposición. El cambio en la oposición comienza por tener estos límites claros”.

Freddy Guevara adjuntó una publicación del periodista Gabriel Bastidas, quien posteó lo siguiente: “Le preguntaron a Henrique Capriles sobre su llamado a la unidad y si eso incluye a personajes como José Brito. ‘Vamos a revisar estado por estado. Habría que ver cuál es su posición política. Hay que revisar’, respondió”.

Más temprano



Capriles aclaró más temprano en rueda de prensa que “hay una cosa que hay que decir: nadie es dueño de la oposición, urge un proceso interno de exploración porque el pueblo dio un mensaje claro. Yo no me siento como el jefe de la oposición, no lo soy ni pretendo serlo”.

A su entender, aquí “se tiene que acabar la política chiquita de la facturita, eso tiene que quedar enterrado, el domingo esas mezquindades en muchos sitios prevalecieron y por eso se perdieron algunos estados”.