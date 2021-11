Gustavo Dudamel está nominado a los Premios Grammy

La Academia de Grabación/Grammy, publicó la tarde de este martes la lista de los 64 nominados a la premiación, en donde aparece el venezolano director de orquesta, Gustavo Dudamel.

El venezolano está compitiendo en la categoría de mejor interpretación coral, en donde se premia al director coral. En esta ocasión fue nominado por su dirección en el Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand’.

Este evento se llevará a cabo en la Bitcoin Arena (antes llamado Staples Center) de Los Ángeles, California (Estados Unidos), la edición podrá verse en Estados Unidos a través del canal CBS, mientras que en América Latina podrá apreciarse por los canales TNT y TNT Series. El anuncio de nominados, no obstante, fue por internet.

The 64th #GRAMMYs nominations are in. ✨ Congratulations to everyone!

🎶 More than 11,000 #RecordingAcademy voting members vote during the GRAMMY Awards process.

🎶 A total of 21,730 eligible entries were submitted for consideration.

Full nominee list. https://t.co/6zdbneCx8N

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 23, 2021