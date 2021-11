Hija de Omar Malavé reveló la razón por la que se quitó la vida

Omi Jensen, hija del exbeisbolista Omar Malavé, brindó detalles sobre las razones que llevaron a su padre a quitarse la vida. Por lo tanto, aseveró que se puede ser exitoso, pero atravesar situaciones difíciles, como le ocurrió a su padre.

Jensen indicó que el intento de suicidio de su madre afectó fuertemente a Malavé, además del fallecimiento de su nieto de tres años. “Nos destrozó a todos durante mucho tiempo. Recuerde que siempre hay 3 lados en cada historia y uno de ellos es la verdad”, añadió.

Jensen respondió en sus redes sociales al comentario de una persona, la cual insistió que Malavé era “exitoso” y “honorable”, a la vez que descartó que tuviera una “enfermedad”. En tal sentido, la hija del exbeisbolista subrayó que los problemas salud mental pueden atacar a cualquiera.

“Entonces, debido a que tiene tanto éxito y ha logrado tantos medios, ¿¡no puede tener problemas de salud mental!? Está usted equivocado. Sufrió mucho después del suicidio de mi madre y después de ver morir a su nieto. ¿Cómo te atreves a alejarte de la verdad?”, dijo Jensen.

La joven insistió que las personas no conocen cada detalle de la vida de Malavé y cómo fueron las últimas etapas de su vida. “Se remonta a la creencia de que las personas que tienen más éxito que ellos no pueden tener malos pensamientos”, indicó.

JENSEN PIDIÓ NO JUZGAR

Jensen insistió que hasta sus seres queridos no se percataron de la gravedad de sus problemas de salud mental. En consecuencia, exhortó a no juzgar a las personas que no hablan sobre lo que pueden sentir.

“Ni siquiera sus propios hermanos, hermanas y otros familiares extendidos con los que habló incluso ese día antes sabían que haría esto, aprendió a ocultar su dolor tan bien. Juzgar a alguien es la razón número uno por la que la gente no habla”, indicó Jensen.

La joven concluyó que las personas exitosas “aprenden” a dejar los problemas a un lado, para “concentrarse en seguir adelante”. “Entonces, todas esas personas famosas que admiras, también pueden luchar”, sentenció.

Omar Malavé, quien tuvo una amplia carrera en el béisbol venezolano, se quitó la vida en su residencia en Florida, Estados Unidos, el pasado 22 de noviembre, a los 58 años.