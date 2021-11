María Corina Machado propone una elección popular para definir a líderes de oposición

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, presentó, a través de las redes sociales, una propuesta para la población, que consiste en la convocatoria a una gran elección popular para decidir quiénes serán los líderes de oposición «que conduzcan a Venezuela hasta su libertad».

«¿Tu quieres que continúe el G4?», preguntó a la población la dirigente en su mensaje.

Asimismo, Machado señaló que «más del 70%» que no participó en las elecciones lo hizo porque no creen en ninguno de los resultados de las adjudicaciones del régimen». «No lo hicimos porque no nos guste votar, al contrario, fue un acto de conciencia y coraje cívico», aseveró.

Destacó que es necesario que en Venezuela exista una nueva dirección política «que no se entregue, que tenga un solo objetivo: coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela«.

En tal sentido, acotó que esta nueva dirección política no puede ser creada por Nicolás Maduro, la misma debe ser elegida y apreciada por la población venezolana.

Venezolanos, volvamos a creer.

pic.twitter.com/glQ94J8vr4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 24, 2021

Convocar una Elección Popular para elegir a una nueva dirección política.

El 21 de noviembre el pueblo revocó a Maduro y a la falsa oposición.

El 21 de noviembre más del 70% de los venezolanos hablamos duro; repudiamos una gran trampa que montó la tiranía para lavarse la cara.

El régimen pretende usar estas cifras falsas de participación y asignaciones para construir una nueva oposición cohabitadora.

No hay manera de sacar a Maduro con la misma dirección política; en estos 23 años, una y otra vez, han defraudado a los venezolanos doblándose y quebrándose en los momentos en que había que rematar.

La Nueva Dirección Política no la escoge Maduro, los testaferros, ni la comunidad internacional; la eliges tú.

Hagamos una gran gesta cívica: sin el tramposo CNE, ni militares que convierten los centros de votación en cuarteles.

-¡Ya lo hemos hecho antes! Escuchemos la voz de la gente, devolvamos la política a la gente, confiemos en la gente, como en febrero de 2003 (“El firmazo”) y el 16 de julio de 2017.

Tenemos que lograr que toda nuestra gente vuelva a creer y vuelva a confiar.

Preguntas y respuestas propuesta María Corina y Vente

¿Qué proponemos?

Convocar a una gran y verdadera ELECCIÓN POPULAR para que los ciudadanos escojan cuál es la Dirección Política que quieren que lidere el proceso de liberación.

¿Por qué?

Porque es la demanda de los venezolanos y quedó demostrado el pasado 21 de noviembre cuando el 70% de los venezolanos rechazó la farsa electoral porque está claro que en Venezuela se vota, pero no se elige, y porque está asqueada de una dirigencia política corrupta e infiltrada por el régimen.

¿A quién convocamos?

A los venezolanos dentro y fuera del país.

¿Qué no es?

No es una primaria. No es un referéndum; es una Elección Popular donde eliges tú.

¿Cómo será el proceso?

Sin el CNE, sin militares. Inspirado en febrero de 2003 y el 16 de julio de 2017.