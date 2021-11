María Corina Machado propone una «elección popular» para escoger nuevo liderazgo opositor

La dirigente opositora María Corina Machado, propuso este miércoles la convocatoria de una elección popular para que los venezolanos escojan el nuevo liderazgo político de la oposición. Aseguró que este domingo 21 de noviembre los venezolanos se expresaron y más del 70% de ellos repudiaron los comicios que calificó como fraudulento.

“No lo hicimos por indiferencia o porque no nos gusta votar”, apuntó. En su opinión, esas personas que no acudieron a la cita convocada por Nicolás Maduro actuaron con coraje cívico y entendieron que su presencia significaba “avalar un sistema que los domina y humilla; porque su voto, además, no elige”.

En este sentido, insistió en que la propuesta hoy es elegir a una nueva dirección política que no defraude a los venezolanos.

“Ahora: ¿Quién elige esta nueva dirección política? ¿Maduro, como pretende hacerlo una vez más? ¿Los testaferros del régimen, que han saqueado a Venezuela con todo su dinero oscuro? ¿La comunidad internacional? ¿O los venezolanos?”, se preguntó.

María Corina aseveró que la vía es organizar “una gran elección popular” para elegir a ese liderazgo. Esta iniciativa la describió como una “gesta histórica” sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin militares y usando la experiencia de febrero de 2003 (“El Firmazo”) y la movilización del 16 de julio de 2017, con el referendo popular.

Y agregó: “Yo te invito a que hagamos una elección popular de verdad, aprovechemos esa fuerza del 70% que repudió al régimen y a su farsa del 21 de noviembre, devolvamos la confianza a la gente, devolvamos la política a la gente, escuchemos la voz del pueblo”.

Además, la dirigente explicó que no se trata de una elección para definir a un presidente, sino para escoger a un liderazgo que a su juicio- debe ser “digno, transparente y valiente”, y que realmente logre la salida de Maduro del poder.

María Corina Machado detalló que el proceso de este 21 de noviembre está siendo utilizado por el gobierno para construir una “oposición cohabitadora” y llevársela al supuesto diálogo de México.

“Pero ninguno puede tapar la realidad cruda: el 21 de noviembre el pueblo revocó a Maduro y a la falsa oposición”, dijo, calificando como “jefes de la derrota” a quienes pretenden hoy celebrar por quedar de segundos en un proceso que no debe llamarse elección.

Con información de Nota de Prensa