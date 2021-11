Marlene Favela estuvo al borde de la muerte por derrame cerebral

La actriz aseguró que estuvo tres semanas en terapia intensiva. Marlene Favela conmovió al contar uno de los momentos más difíciles de su vida y es que estuvo al borde de la muerte hace algunos años, debido un derrame cerebral tras tomar un vuelo de México a Miami.

Dicho evento la llevó a estar en terapia intensivas por varias semanas y a una cirugía de cerebro, sin embargo, derrame fue localizado a tiempo.

Esta revelación se dio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz detalló como se dio cuenta que algo le sucedía en su cuerpo después del vuelvo y que al llegar a una clínica solo le pudieron decir que tenía que ir de emergencia a un hospital.

“Llego Miami y siento una presión aquí (en la frente) y dije ‘ya la alergia’. Me voy a casa d emi mejor amigo y le dije: ‘me siento medio mal’. Sentía presión y me bajé a correr una hora a la caminadora. Subí y dije: ‘sí es gripa total’, sentí como cuerpo cortado. Me acosté y empecé a sentir a que me hormigueaban las piernas y las manos, le dije ‘no es normal, llévame a un hospital ya’. Nos fuimos a una clínica y le dijeron a mi amigo ‘llévala de emergencia a un hospital porque trae algo en el cerebro”, contó.

Luego de varios estudios, los médicos dieron con el diagnóstico: un derrame cerebral, el cual la mantuvo tres semanas en terapia intensiva. Aunque los doctores esperaban que su cuerpo absorbería el accidente cerebrovascular, no fue así y tuvo que ser sometida a una cirugía muy delicada, la cual comprometía su vida.

“Nos dijeron ‘la señora trae un derrame cerebral’. Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘Hay que tenerla en observación para ver si el cuerpo la absorbe’. El cuerpo no la absorbe, dijeron: ‘hay 2 opciones, tenerla en observación 2 semanas en terapia intensiva o la cirugía’”, mencionó.

Y agregó: “Me paso tres semanas en terapia intensiva, llegan y me dicen ‘no absorbió el cuerpo, eres una mujer joven, fuerte y lo más seguro es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo porque puede a ver infección, toma la decisión, habla con tu familia, haz tu testamento”.

Con información de TV Notas

Por: Reporte Confidencial