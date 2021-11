Morel Rodríguez: Sabia decisión del Gobierno de eliminar protectorados

Morel Rodríguez, gobernador electo del estado Nueva Esparta, dijo que la comunidad neoespartana le ha entregado la gran responsabilidad de reconstruir la región, luego de navegar sin objetivos, sin proyectos, sin servicios, al garete por 8 años, y bajo la sombra de una figura inconstitucional, como lo es, el protectorado.

La expresión mayoritaria de los margariteños y cochenses de querer salir del caos en el que se encuentra Nueva Esparta, quedó clara el domingo 21 de noviembre, este pueblo no dejó que doblegaran su dignidad porque quiere vivir en libertad y con calidad.

El gobernador explicó que la entidad insular tiene grandes potencialidades. En primer lugar el turismo para recobrar ese lugar preponderante que tenía en el Caribe, en segundo lugar la pesca como base de nuestra independencia alimentaria, en tercer lugar el puerto libre que se dejó perder y se puede recuperar con nuevas estrategias de marketing y nuevos nichos de negocios que conjuntamente con la dirigencia empresarial y un diseño de proyectos enmarcados en políticas claras, permitirá dar el salto que necesitamos los neoespartanos de cara a poder generar fuentes de trabajo bien remuneradas y mejorar su calidad de vida.

Agregó que en los primeros 100 días de gobierno se enfocará en trabajar intensamente en la recuperación de los centros de educación, los ambulatorios, la vialidad y programas sociales.

Respecto a las problemáticas en los servicios de agua y energía eléctrica, los profesionales que integran los equipos técnicos han venido preparando en detalle los proyectos de recuperación en estas áreas mediante varias fases, así como sus costos para ser presentados a las autoridades nacionales, en aras de exigir los recursos que le corresponden al pueblo de Nueva Esparta.

Por eso, explica Morel Rodríguez, “sin duda alguna he sido elegido por los neoespartanos para resolver sus problemas porque así lo he hecho todas las veces que he sido Gobernador. Haré lo que me corresponde ante el Gobierno Nacional y mi mejor contraloría será la del mismo pueblo que me eligió”.

Al tiempo que comentó que fue “sabia la decisión del Gobierno nacional de eliminar los protectorados ya que solo trajeron el atraso a los estados, y sabio el pueblo que supo escoger a quién sí ha trabajado por él”.

El Sol de Margarita