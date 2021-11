Perú | Vladimir Cerrón critica a parlamentaria oficialista por apoyar vacancia

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, indicó que, una vez que se alejan de la militancia, necesitan juntarse con “mercenarios”. Asimismo, manifestó que los traidores son son fiables, ya que nunca cambian.

“Cuando uno está en política y pierde la fe en su propia militancia se obliga a buscar fuerzas en los mercenarios los que se acercan ofreciendo traiciones a sus propios amos. Borges decía que “los traidores son confiables porque nunca cambian”, expresó.

El Ministerio Público se encuentra siendo investigando al cesante general de la Presidencia por supuestos actos de corrupción asociados a su paso por Palacio.

Luego de que Margot Palacios, legisladora de Perú Libre, señalara que podría estar a favor de la polémica vacancia presidencial, Cerrón dejó ese contundente mensaje. La representante de Ayacucho aseguró que el vigente Gabinete está conformado por fuerzas políticas opuestas a las de su bancada.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar. Pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, detalló.

“Quiero decir que nunca he dado el voto de confianza al Gabinete, no he dado la confianza porque no me representa. Son de derecha, caviares, actualmente gobierna Juntos por el Perú, gobierna Nuevo Perú que no tiene ni inscripción. Hay ministros de Acción Popular y de Frente Amplio, este no es un gobierno de Perú Libre”, adhirió.