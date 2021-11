Roxana Díaz y Carlos Guillermo Haydon adoptaron como hijo a su propio sobrino

La actriz venezolana Roxana Díaz y su esposo Carlos Guillermo Haydon tienen un nuevo miembro dentro de su familia.

La pareja decidió adoptar a su propio sobrino como hijo. A través de su cuenta de Instagram, la criolla compartió una fotografía navideña donde aparece junto a Guillermo, su hija y el pequeño Erick, su nuevo hijo adoptivo.

«Dios no me dio hijos varones salidos de mi barriguita, pero si me dio hijos de vida (…) El es Erick nuestro #minigatico vino para enseñarnos más y más lecciones de vida», escribió al pie de la publicación.

