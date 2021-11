Adriana Azzi: Horóscopo del 25 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 25 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: éxito.

Número de suerte: 032

Suelta las cargas. Cierre un ciclo que te liberas de algo. Deberás tomar una decisión en algo importante. Viajes a otras tierras. Deja el miedo que todo te sale bien. Nuevas reuniones y cambios en grupo. Lo detenido toma camino. Un crédito que se aprueba. Compra de un vehículo nuevo.

Trabajo: caminos abiertos éxitos y logros. Vences una situación en una entrevista y logras tu empleo.

Salud: malestar en la vista que debes atender.

Amor: el pasado regresa y no sabes que hacer. Celebraciones y alegrías. Disfrutes con alguien amado.

Parejas: descubre una infidelidad. Lamentas algo que no hiciste. Recibes llamadas telefónicas importantes.

Solteros: algo que te trae tranquilidad. Unas palabras importantes en tu vida. Se activa la economía

Mujer: deja el miedo disfruta y agradece lo que tienes o te llega a tu vida. Invitación que te pone nerviosa.

Hombre: no discutas en la calle con tu pareja. Victoria triunfos. Cobras un dinero te dedicas a cumplir algo que prometiste.

Consejo: inicia bien tu día cumple con tus promesas.

Tauro

Palabra clave: enamorado.

Número de suerte: 939

Cuidado con los malestares estomacales por comidas o estrés. No creas en todo lo que dices. Hay personas que no saben lo que quieren. Te vas con una persona muy querida. Dinero que llega para cancelar una deuda. Algo con certificado. Alegrías. Firmas un contrato. Algo que se inaugura.

Trabajo: no te apegues a nada. Firmeza mucha suerte a tu lado. Lo económico cambia y para mejor.

Salud: dinero que te llega para una consulta.

Amor: no logras un acuerdo con esa persona especial. Controla los celos con amigos.

Parejas: estarás disfrutando la vida con amigos o la familia pero estarás muy contento con quien estas.

Solteros: cuídate de la traiciones y sabes quienes son. Te sentirás muy feliz en casa de noche.

Mujer: gastos que debes controlar. No digas lo que haces y respeta los secretos. Hecho curioso con un códigos.

Hombre: algo con una elección donde serás protagonista. Hecho curioso con un animal operro. Cambios de ropa.

Consejo: inicia tu cambio esperan por ti.

Géminis

Palabra clave: paciencia.

Número de suerte: 006

Cambio de look que necesitas. Compra y venta de vehículos. Estas comprometido (a) con amigos y no puedes faltar. Las cosas no se hacen bien y estas molestos. Cambio en tu rutina. Las peleas están haciendo daño en tu familia. La estrella está contigo deja el miedo adelante. Firmas.

Trabajo: no tomes las cosas personales es algo general lo que sucede en tu entorno. Cambios. Renovación. Firmeza.

Salud: dolores en las articulaciones.

Amor: Te dirán que eres importante en un grupo. Alegrías y sorpresas por un regalo que recibes. Despedidas.

Parejas: reunión donde serás protagonista. Cambios de empleo o algo en fábrica con dulces.

Solteros: mantén limpio tu casa. Limpia las energías en los rincones. Movimientos. Botas lo que no necesitas.

Mujer: le darás a tu familia algo que les gusta o necesita. Regalos importantes. Acude a un especialista.

Hombre: no te sientas culpable de nada. Cada quien que asuma su responsabilidad.

Consejo: hazte una limpieza con una vela roja y préndela.

Cancer

Palabra clave: armonía.

Número de suerte: 100

Algo con una marca. Llamada rápida que te da alegrías. Nuevas relaciones. Estas estable en tu casa cuidado con lo que dices. El amor llega a tu vida. Deja que las energías fluyan. Te haces limpiezas importantes que te abren los caminos. Te darán una referencia de algo que lo solucionas. Deja la perfección. Un nuevo orden en tu vida o casa.

Trabajo: recibes bendiciones. Y hombre de poder que te ayuda a conseguir un nuevo empleo. Buenas vibras.

Salud: necesitas reposo.

Amor: alegrías muchas bendiciones. Llega el amor a tu vida no lo dejes pasar. Celebraciones.

Parejas: decisiones que debes tomar. Perdidas económicas por gastos de más. Te ayudan y solucionas un problema.

Solteros: tendrás tranquilada y cambios positivos. No estás claro (a) en el amor o la persona que está contigo.

Mujer: cuidado con persona chismosa. Tendrás el equipo que quieres. Compra de ropa escolar.

Hombre: logros y triunfos que tienes en tus manos. Hay cosas que no puedes hacer. Se soluciona una deuda.

Consejo: limpia tu casa con insiencio de sándalo pensando lo que quieres.

Leo

Palabra clave: justicia.

Número de suerte: 966

Amigos o vecinos que te buscan. Nuevas personas en tu vida que te dan cambios. Cuidado con las cosas que dices. Firmas. Recibes un documento. Estarás en un gimnasio donde hay una persona que te gusta. Reuniones con algo político. Te sientes culpable de algo. Dirás cosas muy fuertes. Trabajo: deja los problemas a un lado ya. Éxitos y reconocimientos. Cierras un ciclo para iniciar otro.

Salud: controla los nervios.

Amor: tus hijos necesitan de ti. Llego la sanación. Conversaciones con familia que debes equilibrar.

Parejas: no contestes mal ten calma. Tu puede manejar todas las situaciones. Te vas de un sitio muy querido.

Solteros: aperturas. Cambios. Nuevas energías. Cambios en lo laboral. Ascensos y dinero. Viajes. Celebraciones.

Mujer: cuidado con personas cercanas. Nuevos movimientos. Algo con limpieza que te da buenas energías.

Hombre: se cierra un negocio con personas conocidas compra y venta.Te prestan atención en algo que quieres.

Consejo:hazte una limpieza con sal marina y una vela blanca.

Virgo

Palabra clave: equilibrio.

Número de suerte: 906

Llega el amor. Una persona que te da una alegría y cambia tu vida. Un nuevo inicio. Cuidado con las personas que están contigo. Una nueva comunicación con personas del pasado. Poder victoria suerte. Firmas un contrato. Celebraciones te enteras algo de un enemigo se positivo. Viaje.

Trabajo: mucha actividades. Logros y triunfos. Firmas un documento. Salidas con jefe por trabajo.

Salud: hacer chequeo médico.

Amor: acepta esa persona que llega a tu vida. Un nuevo destino y cambios. Algo que se aclara en tu vida en el amor.

Parejas: llegan cosas rápidas. Buenas energías. No te enganches con el pasado déjalo no vuelvas.

Solteros: se cierra un ciclo. Hazte feliz. Regalos o premios que recibes. Te sentirás que nadie te ve.

Mujer: no pierdas lo que más amas. Cambios en tu casa necesarios. Debes pagar deudas. Di la verdad.

Hombre: una ruptura de algo que era negativo. Dejas el pasado o personas cercanas. Llega un cambio positivo.

Consejo:hazte un baño con yerba buena y una flor amarilla.

Libra

Palabra clave: balance.

Número de suerte: 093

Te toman en cuenta para unos estudios o charlas. Compra y venta negocio que se da. Llega la estabilidad a tu vida. Cuidado con extraños en sitio de parque. Salidas nocturnas. Firmas. Alegrías. Te sentirás solo. Algo con un celular y te pones nervioso (a). Algo con extraño que te persigue u te busca. Dinero que ganas. Solvencia económica.

Trabajo: te favorece viaje por negocio. Acuerdos en un pago pendiente. Reunión con socios.

Salud: dolores de cabeza.

Amor: no te arrepientas de las cosas solo hazlo mejor. Buscas el amor y está en tu entorno.

Parejas: tomas otro camino y será positivo. Los cambios son favorables. Celebración de un cumpleaños.

Solteros: te reúnes con amigos y se aclara cuidado con tu pareja no entiende y se crea un problema se claro (a).

Mujer: te harás más fuerte en lo que haces. La familia es lo más importante no te engañes.

Hombre: se honesto con quien estas. Algo en un salón de clases. Asiste al odontólogo no dejes avanzar el problemas.

Consejo:decreta lo que quieres la palabra es el poder.

Escorpión

Palabra clave: valores.

Número de suerte: 510

Cuidado con documentos o pasaportes. Arreglaste algo en tu casa o carro. Arreglas el desorden. Aléjate de un grupo. Recibes una llamada de una emisora de radio. Cuidado con las comunidad. Algo por un crédito que te aprueban. Inicias unos estudios o curso cortó. Debes estar con personas positivas a tu lado. Esta semana haces cambios importantes y logros. Trabajo: todo se reactiva en tu vida. En este día habrá mucha acción en lo económico.

Salud: buenos inicio de tratamiento.

Amor: algo con personas que te quieren y te ayudan. Nuevas giras con alegrías. Cambios en fecha de viaje

Parejas: cuidado con los conflictos con tu pareja o personas muy allegadas personas que esperan de ti lo mejor se honesto (a).

Solteros: éxito y logros. Buenas noticias. Recibes un documento. Nuevas sociedades. Un grupo que te busca.

Mujer: una persona cercana que está muy enferma y debes cuidar y apoyar. Viajes a otro país.

Hombre: cuidado con la caída del cabello.Cambios y alegrías no dejes pasar las cosas.

Consejo:toma una vela amarilla y un billete de alta denominación y vélalo has tu petición en abundancia y luego lo metes en tu cartera.

Sagitario

Palabra clave: beneficio.

Número de suerte: 980

Alegrías por dinero.No discutas con amigos o compañeros. Debes estar pendiente de algo que te ofrecen a llega a tus manos. Quieres una vivienda para mudarte.No discutas ni maldigas en tu entorno. Algo con un sombrero. Decreta que lo que quieres te llega. Dinero que recibes.

Trabajo: te llaman para una entrevista no estés nervioso todo sale bien ten fe en lo que sabes.

Salud: cansancio.

Amor: abandonara la soledad y consigues a esa persona especial y deseada. Nuevos eventos con amigos.

Parejas: No discutas en tu entorno. Familiamolesta por ruidos. Debes hablar con un jefe o familiar.

Solteros: nuevas noticias por algo que se te perdió. Te dan nuevas responsabilidades. Algo con importaciones.

Mujer: debes mantener la armonía en tu casa o familia. Te invitaran a una entrevista donde serás lo más importante para ti.

Hombre: cuídate de decir las cosas delante de otros. No consigues algo que buscas en edificio de gobierno.

Consejo:atiende a tus difuntos o tu vida espiritual haciendo una petición.

Capricornio

Palabra clave: triunfo.

Número de suerte: 601

Alcanzas algo que pensabas difícil. Celebraciones por culminación de estudios. Cuidado con lo que comes. Decisiones apuradas cuidado. Estas en lista de esperas. Recibes la ayuda esperada. Te invitaran a un paseo a sitio de la infancia que te traerá muchos recuerdos. Un amigo te ayuda.

Trabajo: se positivo (a) en lo que inicias. Personal a tu lado que te apoya. Viaje por negocio que te favorece.

Salud: comprar los tratamientos.

Amor: la estrella te acompaña para que tomes una decisión en la petición que te hacen.

Parejas: le dirás la verdad a tu pareja de un pasado. Viajes donde te quedas en ese lugar. Noseas negativo (a) perdona.

Solteros: te invitan a cancha de juegos y vivirás momentos inolvidables. Pensaras en compromisos

Mujer:Algo con negocio de comida. Es más sencillo deja el egoísmo con las personas que te quieren. Nuevas señales en la computadora.

Hombre: Busca para hacer cambios en tu vida. Sale una mudanza muy segura. Nuevos experimento en algo que funciona.

Consejo:si vas hacer un trabajo o un ritual hazlo bien.

Acuario

Palabra clave: conquista

Número de suerte: 503

Viajes a sitio de tierras calientes. Iras a un sitio de gobierno para buscar ayuda. Te enteras de una amiga que dice la verdad de su vida. Debes mejorar tu alimentación. Una nueva imagen. No puedes ocuparte de todo. Le pides ayuda a un amigo. Comida especial con un grupo.

Trabajo: una persona que te da la espalda en lo que haces. Hecho curioso con una firma.

Salud: tomar vitaminas.

Amor: En la vida hay que ser claro. Acuérdate el amor todo lo logra. No discutas con quien te cuida.

Parejas: Una persona que está a tu lado con poder que te da una alegría. Todo sale rápido en un banco.

Solteros: un abogado del pasado que te busca. Cambios movimientos en un pago. Visitas inesperada.

Mujer:llegan tres personas a tu vida donde te ofrecen algo donde ves una nueva oportunidadde cambios.

Hombre: El tiempo de dios es perfecto. Debes hacer las cosas bien. Cambios. Éxitos logros.

Consejo:se positivo (a) haz decretos en lo que quieres.

Piscis

Palabra clave: diplomacia.

Número de suerte: 867

Salidas nocturnas con personas del pasado. Una nueva vida pero cuidado con tu familia o hijos. Pon distancia con personas que te traen problemas. Recibes un mensaje que debes contestar. Viaje pendiente. No discutas en tu casa. Algo con repuestos en tu carro. Tienes el triunfo en tus manos. Debes poner más empeño en lo económico. Éxitos logros y triunfos.

Trabajo: llegan cosas rápidas que activa lo económico. Personas reunidas donde te nombran en positivo.

Salud: bien.

Amor:alguien que se va y no te dice nada supera eso. Deja la tristeza adelante eres fuerte.

Parejas: Deja los chismes no te dejes llevar por ellos. Cambios. Un guía espiritual que cambia muchas cosas.

Solteros:Firmas de documentos. Encuentros con personas del pasado. Algo con una guía.

Mujer: Reuniones con amigo. Éxitos. Un maestro o persona adulta que te guía en lo económico.

Hombre: Una nueva relación en tu vida. Aclara las cosas en tu vida privada. Conoces a una persona que te cambia la vida.

Consejo: fin de un ciclo has llegado a tus metas se positivo (a).

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial