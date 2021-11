Alcalde electo de Arzobispo Chacón (Mérida) denuncia intento de saqueo a medicamentos de la alcaldía

El alcalde electo del municipio Arzobispo Chacón (Canagua -Pueblos de Sur) del estado Mérida, Omar Fernández, denunció este miércoles que han tenido que impedir que saqueen medicamentos que estaban resguardados en la Alcaldía.

“Nos encontramos aquí frente a la alcaldía del municipio en vista de que la comunidad organizada están en este momento bajando las cajas de medicinas que son del pueblo, que son de la comunidad. Nos quitaron los vehículos, nos quitaron el transporte de diferentes aldeas, de diferentes comunidades. Nos dijeron que había unidad tipo Pdvsa que iba a servir como ambulancia, pero fueron y sacaron el carro y se lo llevaron irrespetando los acuerdos que había”, expresó Fernández en un video compartido en Twitter por el periodista Leonardo León.

El alcalde opositor sostuvo que “aquí no hay ni borrachos, ni hay drogadictos, ni hay nada. Aquí está la policía y estoy acompañando al pueblo que me dio la confianza. Como alcalde tengo que revisar que los insumos no se desvíen para otro sitio. Aquí está el pueblo organizado, todo lo que está en la alcaldía es del pueblo y debemos defenderlo en unidad”.

Chavismo “dejó completamente desvalijada” la alcaldía de San Francisco en Zulia: Nicmer Evans



El chavismo “dejó completamente desvalijada” la alcaldía del municipio San Francisco en el estado Zulia, informó este martes el periodista y politólogo, Nicmer Evans.

En su cuenta Twitter adjuntó un video donde se observa la alcaldía totalmente vacía, sin equipos e inmuebles del Estado, y posteo lo siguiente: “El chavismo deja completamente desvalijada la alcaldía de San Francisco en el estado Zulia. Así desvalijaron y saquearon la alcaldía de San Francisco en Maracaibo”.

Este lunes, el periodista Leandro David mostró un video y señaló en la misma red social lo siguiente: “Difunden vídeos del presunto saqueo de la alcaldía de San Francisco en Zulia. En el vídeo se muestra a dos motorizados uniformados escoltando una camioneta con artefactos eléctricos del ayuntamiento sureño”.