Alejandro Moncada, el concejal que ofendió a las mujeres y rechazó dar declaraciones

Alejandro Moncada, el concejal electo de El Hatillo, protagoniza un escándalo en redes sociales desde el momento que se difundió un video donde aparece ofendiendo a mujeres con palabras vulgares. Ante esta situación, el equipo de Todos Ahora se comunicó con Moncada para que diera su versión de los hechos, aunque en el primer llamado aceptó hablar, luego no respondió a las llamadas rechazando la entrevista por parte del medio.

En el video resaltó que era rico, ha estado con mujeres -mencionando sus nombres- y presuntamente buscaba a dos acompañantes para viajar a Tulum, México, con todos los gastos pagos.

Alejandro Moncada

Solo comentó a Todos Ahora que «es un video viejisimo que están aprovechando esta oportunidad para sacarlo».

Declaraciones en el video

«Hola, hola. ¿Cómo están? Acabo de publicar en mis historias, un poco de zo*** y pu**, que por Instagram empiezan a atacar y no tiene bolas de nombrarme. Yo sí puse que buscaba a dos jevas más para traérmelas a Tulum. ¡Dejen la envidia, mis amores, que para eso soy rico. Así es la gente que trabaja», dijo el concejal en el video.

Por otra parte, también señaló «que ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, es su problema. Y lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie».

En medio de los rechazos y críticas por parte de los usuarios en las redes, publicó en su cuenta de Instagram que «todos somos humanos y cometemos errores, creo que es muy importante saber reconocerlos y a partir de ese reconocimiento poder generar cambios positivos. Creo en el respeto y en la responsabilidad como pilar fundamental de las personas, de las familias y de todos lo venezolanos. Mis respetos a todas esas mujeres dignas, trabajadores, luchadoras», expresó Moncada en el audiovisual difundido desde otra cuenta privada no relacionada con la usada para la publicación en la que se refería a varias mujeres de forma ofensiva».

Esto … es el nuevo Concejal del Municipio El Hatillo.

Un carajo que confiesa a lo arrechote que llevaba mujeres a Tulum a hacer lo que todos ya sabemos que hacen las muchachitas allá. pic.twitter.com/5zbAMSxkgm — Samuel Calderon (@samucalderon) November 23, 2021

Pronunciamiento del fiscal de Nicolás Maduro

Ante esta situación, el fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, se pronunció y ordenó abrir una investigación «por la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento a mujeres debidamente identificadas: quienes presentarán sus respectivas denuncias contra dicho aberrado».

#AHORA el @MinpublicoVE abre investigación penal de oficio al sujeto ALEJANDRO MONCADA El MP por la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Acoso u Hostigamiento a mujeres debidamente identificadas: quienes presentaran sus respectivas #denuncias contra dicho #aberrado pic.twitter.com/pgtWYjUJmA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 24, 2021

