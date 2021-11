Aracely Arámbula revela por qué no aparece en la serie de Luis Miguel

La actriz mexicana Aracely Arámbula, la “Chule”, reveló las razones que la llevaron a emprender acciones legales para no aparecer en la serie que contaba pasajes de la vida de Luis Miguel, con quien tuvo una relación de la que nacieron los hijos de la actriz.

En entrevista con Hoy Día, la famosa que, hace meses, fue vinculada sentimentalmente con David Zepeda, afirmó que su historia con el cantante, que defendió a Armando Manzanero en plena entrevista, no iba a ser contada como fuey que ella consideró como “increíblemente maravillosa”.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que, por favor, no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”.

La actriz afirmó que se iban a mostrar “pinceladas ”de la historia de amor entre el “Sol” y ella; misma que dijo ya superó.

“La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía. Pero nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo esas personas. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir”.

Finalmente, la famosa echó por tierraque exista un contrato que, como pareja del “Sol”, firmó para evitar hablar del famosointérprete de éxitos como “La Bikina”; y destacó que ella es libre para hablar de lo que quiera.

“Ese contrato no existe. No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías; conmigo no existe ningún contrato yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera”.

