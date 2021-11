Dirigencia estudiantil reclama renovación de la oposición tras resultados electorales

1315993

Caracas.- El coordinador nacional de la plataforma de participación juvenil Gritemos con Brío y secretario de Asuntos Nacionales de la FCU UCV, Miguel Barone, señaló que para los estudiantes universitarios es preocupante la situación del liderazgo social en Venezuela, luego de que la oposición experimentara una derrota significativa en los recientes comicios regionales.

«Si después del 21 de noviembre la única conclusión de los papás del desastre de haber destruido lo que significaba ese capital político del 2015 es encerrarse en su superioridad moral desde una oficina del este de Caracas, entonces no hay nada que hacer con ellos”, dijo Barone.

Asimismo, el dirigente estudiantil manifestó que muchos venezolanos no fueron a votar: «Claramente los resultados están allí. La participación no fue suficientemente alta. No sé si se esperaba más de las toldas políticas, lo digo desde mi perspectiva como estudiante universitario independiente. Yo fui a votar, pero conozco a muchos compañeros que decidieron no sufragar y ambas decisiones fueron totalmente válidas”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que el regreso a clases es muy importante en estos momentos. “Debemos entender que la única forma de defender esos espacios así como la reactivación de la universidad es que tengamos lugares de encuentro y de articulación para poder volver a clases presenciales”.

Con información de NDP

