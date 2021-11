El nuevo perreo de Stephen Curry cuando encesta un triple

En este articulo estaremos viendo el nuevo perreo del jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry cuando encesta un triple en la NBA.

El base estrellas, Stephen Curry al parecer él tiene un modo baile o mejor dicho cuando anda asustando a media NBA en esta temporada.

Stephen Curry ante el equipo de Philadelphia 76ers luego de anotar un triple enloqueció con un baile gracioso y divertido a la misma vez en la NBA.

This Steph wiggle is a new one 😂

(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/ZmJ3AuemDc

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2021