Errores comunes al utilizar protector solar

Hay quienes cometen algunos errores al utilizar protector solar. Este producto se ha convertido en uno de los cosméticos imprescindibles para cualquier persona. Su uso diario es determinante para prevenir los daños causados por la radiación ultravioleta, como las manchas, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. Entonces, ¿cómo usarlo de forma correcta?

En primer lugar, hay que entender que su aplicación no es exclusiva del verano o de los días cálidos. Aunque en estas temporadas hay que reforzar su uso, también es fundamental emplearlo en días nublados o de invierno. Veamos en detalle otros errores que se deben evitar.

8 errores comunes al aplicar protector solar

Como lo expone una revisión divulgada en Advances in Experimental Medicine and Biology, el uso de protector solar es el método más utilizado para mitigar la acción de la radiación ultravioleta. Sin embargo, para que funcione bien, hay que evitar ciertos errores al utilizarlo. Aquí los resumimos.

1. Aplicar el SPF inadecuado

Las siglas SPF (Sun Protection Factor) hacen referencia al factor de protección solar. En particular, esto indica el tiempo de aparición del eritema, o bien, el tiempo que puede estar una persona expuesta al sol sin quemarse.

Por su parte, el número señala el poder que tiene el producto para proteger la piel de los rayos solares. Es decir, si una persona es de tez muy blanca y sensible, su SPF debe ser mayor a 50.

En este punto, hay que eliminar la creencia de que un factor de protección 15 es más que suficiente. Hoy por hoy, la recomendación es asegurarse de que la crema protectora tenga un SPF 30 o superior.

2. No fijarse en el tipo de protección

Ignorar el tipo de fotoprotección de la crema solar es otro de los errores frecuentes. Respecto a esto, hay que tener claro que hay dos tipos de radiación, la UVA y la UVB. Por lo tanto, conviene revisar la etiqueta del producto y determinar si sus componentes brindan protección contra ambas formas de radiación solar o solo contra una.

3. No aplicar la cantidad necesaria

Para una correcta cobertura se recomienda poner 2 mg de protector solar por centímetro cuadrado de piel. Es decir, una mano completa de fotoprotector en cada aplicación.

4. Usar el mismo protector en el rostro y el cuerpo

El mercado de protectores solares es bastante amplio. La industria cosmética ha desarrollado fórmulas que se adaptan a todos los tipos de piel (oleosa, mixta o seca). Incluso, hay variedades especiales para el rostro y otras para el cuerpo.

Lo idóneo es elegir una presentación para cada área en particular, ya que la piel del rostro es más sensible y requiere de ciertos componentes especiales que no le causen agresiones.

5. No volver a aplicar producto

En términos generales, se recomienda aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición directa al sol. Una vez afuera, se debería reaplicar por lo menos cada dos horas para mantener la protección. Asimismo, hay que repetir la aplicación tras hacer ejercicio, nadar, entre otras actividades.

6. No usarlo en días nublados

Contrario a lo que se cree, la radiación solar está presente durante todo el año. Incluso, se ha determinado que cerca del 90 % de la radiación ultravioleta penetra las nubes. Por ello, hay que protegerse aun si no hay sol.

7. Usarlo cuando ha caducado

Señales como un cambio de color o de olor en la crema solar son indicativos de que hay que dejar de usar el producto y reemplazarlo por uno nuevo. De hecho, aunque estas características no revelen un deterioro del protector solar, hay que dejarlo de usar si su fecha de caducidad ha llegado. Esto se debe a que su funcionalidad disminuye y pone en riesgo la salud de la piel.

8. Olvidar algunas zonas

El cuello, el escote, las manos e incluso las orejas necesitan de protección, ya que están constantemente expuestas a la radiación. Pese a esto, algunas personas tienden a ignorar estas zonas durante la aplicación del producto.

Corregir estos errores al usar protector solar es importante

Una adecuada protección solar es determinante para retrasar los signos del envejecimiento y otros problemas asociados a la radiación. Por lo tanto, al momento de usar el producto, hay que tratar de evitar los errores comentados. A su vez, conviene reforzar la protección con una adecuada hidratación y el uso de prendas que cubran gran parte de la piel.

De ser posible, es conveniente consultar a un dermatólogo para determinar cuál es el mejor factor de protección (SPF) según el tipo de piel y las características individuales. Ahora mismo, hay protectores solares en spray, crema y gel. Lo idóneo es revisar detenidamente sus etiquetas para conocer sobre sus componentes y su nivel de protección.

