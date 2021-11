Feministas protestan en Plaza Caracas por violencia contra la mujer y exigen despenalizar el aborto

Organizaciones feministas protestaron este jueves en Plaza Caracas para exigir el cese de la violencia contra la mujer y la despenalización del aborto. Esto ocurre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, decretado por la ONU.

Con cánticos y pancartas que rezan «ni una menos. Nos queremos vivas», las mujeres exigieron respuesta a las autoridades por la continua violencia hacia las mujeres.

«Queremos levantar la voz por las múltiples violencias a las que estamos sometidas las mujeres en Venezuela. No solamente la violencia que tiene su mayor expresión en los femicidios, de los cuales ni siquiera se presentan cifras oficiales de las mujeres asesinadas en este país; conocemos las cifras por organizaciones feministas que hacen esa recopilación, pero el Estado voltea a otro lado y no presenta cifras. Lo que da cuenta que no hay una política para erradicar las consecuencias de la violencia machista», dijo Zuleita Matamoros, de la ONG Juntas a la Izquierda.

Mencionó que este año han asesinado a 180 mujeres por violencia de género.

El grupo también protestó por una mejora del salario y la despenalización del aborto. «No es posible que en Venezuela siga penalizado el aborto y en eso debe tomar parte el MinSalud».

Denunció también que existen médicos y médicas que «cuando llega una víctima de violencia machista voltean para el otro lado para no ser parte de la denuncia».

Actuación de la AN/6D

En septiembre se conoció que la Asamblea Nacional electa en 2020 acordó debatir sobre la legalización del aborto a mediados de octubre; sin embargo, eso no se ha cumplido hasta ahora.

Orlanis Barreto, periodista y gestora de Casos en Tinta Violeta, dijo que varios diputados atendieron la solicitud y que fijaron el 13 de octubre como fecha para iniciar mesas de debate, después que al menos 300 feministas llegaran a la AN/6D el 29 de septiembre para pedir la despenalización.

#25Nov Este jueves se desarrolla una concentración en la Plaza Caracas en rechazo a la violencia y violación de derechos humanos en contra de las féminas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. #VIVOplay por: https://t.co/jCfK5Fr2k2 pic.twitter.com/bMPrpYEh9w — VIVOplay (@vivoplaynet) November 25, 2021