INACEPTABLE: Los 2 fanáticos expulsados por Lebron James/Palabras fuertes por parte de ambos

La noche de ayer en el partido de los Ángeles Lakers vs Los Indiana Pacers, 2 fanáticos de Indiana fueron sacados del partido por orden de Lebron James ya que se dirigieron al jugador con palabras fuertes y fuera de lugar.

Luego del partido un fanático que estaba cerca de la situación, explico que estaban diciendo los fanáticos expulsados y las palabras son mas fuertes de lo que parece:

A James le preguntaron sobre el suceso después del partido, dijo que hay una diferencia entre animar a su equipo y cruzar una línea con gestos y palabras, cosas que “nunca le diría a un fanático, y nunca deberían decirle a un jugador”.

#LeBronJames gets two fans ejected from #LAKERS 124-116 overtime win over Pacers https://t.co/t0HqyXcNR0 pic.twitter.com/DaN92gorOT

— └A DODGERS LAKERS NEWS (@DodgersLakers) November 25, 2021