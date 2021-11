La periodista de TVE que se hace viral y tiene 120.000 ‘likes’: «Soy un meme»

«Periodista y superviviente. En ese orden«, así reza la biografía en Twitter de Eva Gómez, redactora del ‘Telediario‘ en TVE. Y no es para menos, pues la periodista se ha hecho viral en redes por su cobertura en la DANA invernal que está presente estos días por casi toda España. Con el abrigo puesto y sufriendo las tempestades del temporal, su imagen sobre el fondo blanco fue toda una tendencia en las redes, quienes algunos aventuraron a dar comienzo a «la temporada del reportero congelado».

Y es que los reporteros son los que más sufren estas vicisitudes del clima. Tanto el calor extremo como las gélidas temperaturas son sus mayores temores. Así se percató la cuenta de Twitter ‘@diostuitero’, quien es un famoso usuario de la red del pájaro azul.

«Comienza la temporada del reportero congelado«, dijo la cuenta. E instantáneamente recibió cantidad de ‘me gustas’ y ‘retweets’, haciéndose viral. Una imagen que llegó hasta la periodista, que reaccionó y su respuesta fue incluso más viral que el ‘tweet’ inicial, tomándose con humor y sarcasmo.

«Ya he conseguido mis objetivos profesionales. Ser un meme»

«Yo ya he conseguido mis objetivos profesionales. Ser un meme«, ha escrito en tono de humor la reportera de TVE. Su mensaje ha sido todo un éxito viral y ha logrado en pocas horas más de 12.000 ‘me gusta’.

También le dio tiempo a responder a más usuarios, que no entendían por qué había necesidad de llevar a los reporteros a cubrir ese tipo de noticias. «Si no diéramos la noticia desde donde está la noticia no existirían este tipo de memes«, respondía Eva con total sentido del humor. «Ser un meme en realidad es todo un privilegio! Gracias por tus palabras!», contestó.

