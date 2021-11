México | Alertan por efecto cucaracha en Zacatecas

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval (PAN), aunque resaltó que se aplique un plan de apoyo a Zacatecas ante la ola de violencia, alertó que se podría registrar el fenómeno “cucaracha” en que los delincuentes se muevan de un estado a otro.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Orozco Sandoval hizo un llamado a que el Ejército y la Guardia Nacional no descuiden a Aguascalientes.

“Si le pido ahí por parte de la Guardia (Nacional) y del Ejército le pediríamos que no nos descuiden nada, que continuemos trabajando y no solamente por el hecho de que Zacatecas haya anunciado un gran programa para poder regresar la paz al Estado, sino que también no sea el efecto cucaracha, sino que trabajemos en conjunto para más bien en lugar de moverlos de un lado a otro podamos terminar con ellos y en coordinación con las Fuerzas Armadas”, expresó en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes.

El mandatario estatal dijo que en el tema de seguridad nadie puede echar las campanas al vuelo y a que se debe trabajar de forma coordinada todos los días.

Refirió que la semana pasada recibió al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila (Morena), a quien le expresó trabajar de forma conjunta.

“Viene de un estado que sin duda tiene problemas y cada que me dicen que es por culpa de Zacatecas yo digo no, no es aventarle culpa a nadie, el tema es hacer equipo, coordinarnos, nos hemos coordinado con la Guardia, con el Ejército, con el propio Zacatecas”, comentó.

“Hace unos días, la semana pasada estuvo aquí el gobernador David Monreal y lo primero que le dijimos es lo que se ofrezca y cómo actuar en conjunto para que la frontera que es la que tiene algunos problemas podamos resolverlo inmediatamente”, aseguró.

Al darle la bienvenida al primer mandatario, le dijo que Aguascalientes “realmente no le da problemas al Federación, Aguascalientes si le aporta al crecimiento de este gran país”.

Pidió apoyo para que no falten las vacunas, resolver problemas de abasto de agua y rehabilitar carreteras.

“Me voy en 10 meses y le pediría que no dejara de ver a Aguascalientes”, pidió.