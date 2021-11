MP abre investigación contra concejal Moncada por presunta violencia y acoso a mujeres

1315884

Caracas.- El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó en la tarde de este miércoles, 24 de noviembre, que el Ministerio Público comenzó el proceso de investigación contra el concejal electo de El Hatillo Alejandro Moncada por presuntamente acosar y hostigar mujeres.

«El @MinpublicoVE abre investigación penal de oficio al sujeto ALEJANDRO MONCADA (…) por la comisión de los delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento a mujeres debidamente identificadas: quienes presentarán sus respectivas denuncias contra dicho aberrado», escribió el funcionario en la red social Twitter.

Moncada fue electo concejal del municipio El Hatillo del estado Miranda en las recientes elecciones regionales celebradas el 21 de noviembre. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es blanco de críticas este miércoles por la difusión de un video de las historias de su cuenta en Instagram en el que se refiere a varias mujeres de forma despectiva.

De acuerdo con la información en redes sociales, el material audiovisual es de mediados de octubre y en el mismo dice palabras soeces contra cuatro mujeres que identifica en el video, quienes supuestamente criticaron que él estuviera buscando mujeres para llevarse a Tulum, México, con todos los gastos pagos. «Lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie», dijo.

Posteriormente el concejal electo se disculpó en otro video y desde una cuenta de Instagram diferente, sin embargo, no aportó detalles de lo sucedido ni mencionó a las cuatro mujeres que había señalado en el anterior material. Expresó respeto a todas las mujeres y señaló que cree en la responsabilidad como pilar fundamental de las personas y los venezolanos. No obstante, sus disculpas no son aceptadas por la comunidad de Twitter y su manera de referirse a las féminas sigue generando rechazo.

El caso de Moncada es similar al del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, quien unos días antes de la elecciones regionales y locales también se expresó con un lenguaje inapropiado hacia las mujeres que tuvieran la necesidad de acudir al Instituto de la Mujer de esa localidad.

«Lo importante de este Instituto de la Mujer es que aquí le vamos a buscar macho a todas las mujeres en general. Importantísimo, y además a su gusto, del tamaño que quieran, el hombre, por supuesto. Aquí estaremos complaciéndolas a todas», dijo Rangel.

Esos comentarios también generaron el rechazo de organizaciones feministas, de mujeres, políticos y Amnistía Internacional. No obstante, el Ministerio Público no se pronunció sobre el hecho. La diferencia entre Moncada y Rangel es que el primero es de la oposición y el segundo es chavista.

Redacción El PitazoVista_3