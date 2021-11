Roció ácido a su novio mientras dormía por esta razón

Una mujer celosa que roció a su novio dormido con ácido y luego lo atacó por segunda vez mientras yacía herido después de creer erróneamente que estaba teniendo una aventura con otra chica recibió una dura condena por el ataque. Ocurrió en Londres, y la noticia conmueve a todo el Reino Unido.

En 2019, Esther Afrifa, de 28 años, compró un litro de ácido sulfúrico en Internet y lo dejó junto a su cama lista para atacar a Kelvin Pogo, de 29 años, en su casa en Wembley, al norte de la capital inglesa. Para colmo, luego del ataque vino otro, y Afrifa hizo todo lo posible para evitar que Pogo recibiera atención médica.

Pogo aseguró a Standard : “Cada día que me despierto es como el día en que ella me atacó. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Cada vez que alguien golpea la puerta tengo miedo… Ella solía ser mi mundo y me hizo esto. Simplemente no puedo entenderlo”. El hombre también aseguró que desde la agresión ha tenido varios episodios de pensamientos suicidas.

Afrifa le arrojó el ácido a Pogo en la madrugada del 22 de diciembre de 2019. Primero se lo tiró en el pecho mientras dormía. Rápidamente se quemó a través de su camiseta, según se supo por las declaraciones del juicio realizado esta semana en el Harrow Crown Court.

Fuente La Patilla

Por: Reporte Confidencial