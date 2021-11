Usuarios denuncian inacción de Avior Airlines para ejecutar reembolsos tras suspensión de vuelos

1315864

Caracas.- Usuarios de la aerolínea Avior Airlines denunciaron que la empresa no ha concretado el reembolso del dinero de pasajes adquiridos, tanto en 2020 como en 2021, para vuelos que no se efectuaron debido a las restricciones aéreas que persisten en Venezuela por las medidas decretadas debido a la pandemia del COVID-19.

La aerolínea, de acuerdo con lo relatado por una de las personas afectadas, procedió a la venta de boletos en 2020, en medio de las restricciones anunciadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y prometió que los vuelos internacionales serían reactivados en breve tiempo.

«Yo estaba en Lima con mi familia y decidimos regresar a Venezuela. Avior empezó a vender pasajes de Lima a Caracas. Compramos seis pasajes y al final los vuelos nunca se dieron», contó a El Pitazo vía telefónica Nancy Segura, quien compró los pasajes a principios de septiembre de 2020. «Nuestro vuelo era para el 02 de noviembre de 2020».

La afectada precisó que pagó por los seis boletos un total de 1.680 dólares, cada uno costó 280 dólares. «Ellos nos decían que ya pronto abrirían vuelos y esperamos bastante tiempo y nada. Estafados prácticamente. Nosotros llegamos a Caracas por Copa recién este año en mayo», explicó Segura.

Avior Airlines cerró la oficina en Lima y no ha respondido las solicitudes que Segura ha hecho, según agregó la usuaria afectada. «La agencia en Lima donde compramos los pasajes hizo la solicitud de reembolso, la cual Avior nunca ha respondido».

Un caso similar reportó otro usuario que compró boletos este año, para viajar en agosto desde México hacia Venezuela, sin embargo ese vuelo no se efectuó por lo que la persona, que prefirió mantener su nombre en reserva, espera el reembolso por el costo de los boletos. «Por Instagram fue que me dijeron que los boletos estaban vencidos y que no podían hacer nada. Me dieron una supuesta solución de que podrían darme una nota de crédito para extender mi boleto, pero hasta ahora no recibo respuesta».

Segura presentó su caso ante el Inac y ahí le dijeron que Avior Airlines no contaba con la autorización para vender boletos de la ruta Lima-Caracas. También le indicaron que ante esa instancia podían gestionar su denuncia por lo sucedido. «Me dijeron que por ahí podemos procesar la denuncia porque en verdad Avior no responde, solo evaden. Llamé al número de Avior y solo me evaden, me dicen que espere».

En diciembre de 2020, el presidente ejecutivo y socio en Avior Airlines, Juan Bracamonte, informó que la aerolínea contaba con autorización para realizar vuelos desde Caracas hasta Cancún, México.

A principio de este mes se conoció sobre la decisión de un juez colombiano que ordenó quitar 100% de las acciones a uno de los accionistas de la aerolínea y a su filial en suelo colombiano, Gran Colombia de Aviación Airlines, luego de haber determinado que el dueño de Avior Airlines había nombrado un directorio de manera fraudulenta.

Redacción El PitazoEconomía