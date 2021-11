Adriana Azzi: Horóscopo del 26 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 26 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Modelo.

Número de suerte: 955

Estarás trabajando como una hormiga para tener una base para lograr lo que quieres. Cambios en tu entorno. Conversaciones en una reunión y serás importante para ello. Estarás sorprendido por una persona que te busca. Cambios y transformaciones. Estarás en una nueva escala.

Trabajo: Hay una energía positiva que se acerca más a ti aprovéchala. Cambios necesarios en lo laboral.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Estás en el camino del amor. Nuevas emociones. Recibes un regalo de un libro.

Parejas: Es el momento de hacer las limpiezas en tu casa terrenal y espiritual. Nuevas alegrías por niños.

Solteros: Harás un nuevo trabajo. Algo manual que te ayuda a tener dinero. Te diviertes en sitio de agua.

Mujer: Debes compartir y escuchar más a tu pareja. Escucha tu intuición. Confía en la vida los cambios llegan para ti.

Hombre: Visita a parque con niños cercanos. Te acostumbras a trabajar con personas que no soportas.

Consejo: Ten calma y paciencia en los momentos difíciles.

Tauro

Palabra clave: Estrella.

Número de suerte: 177

Planificación de las nuevas opciones que se te presentan en este mes. Compra de enseres. Algo rojo que te gusta mucha. Ten cuidado con no exagerar los comentarios que dicen delante de personas malas y se aprovechan de eso. Llegas a una etapa de claridad y sales de dudas.

Trabajo: Necesitas pureza y paz para las cosas. Debes drenar y vaciar lo que sientes por otros.

Salud: Nervios.

Amor: Conéctate con el amor y la abundancia. El universo te da una nueva oportunidad en el amor.

Parejas: No apartes a nadie de tu lado. Una mujer que necesita de tu apoyo no la hagas a un lado por ser menos.

Solteros: Debes tomar decisiones que te ayuden a lograr tus objetivos. Envías una carta para ofrecer tus servicios.

Mujer: Consigues información valiosa para realizar un proyecto. Algo con tumbas o hecho curioso con ello.

Hombre: Terminas y cierras un ciclo en esta semana y inicias cosas nuevas en este mes. Buen inicio.

Consejo: Organízate para recibir lo que quieres.

Géminis

Palabra clave: Tecnología.

Número de suerte: 784

Momentos de dificultad. Una persona que te ayuda. Compras económicas y aprovechas el momento. Una persona que te busca para un negocio con mucho éxito. Esperas a un familiar que viene de lejos. Necesitas encontrarte con alguien. Vencerás obstáculos. Nuevas energías.

Trabajo: No digas no a los retos. Sal de la rutina. Inicias estudios para mejorar. Viajes por negocios.

Salud: Cuidar aparato circulatorio.

Amor: Mujer que llega a tu casa para ofrecerte algo de tortas o alimentos ya hechos. Estarás muy intenso (a) con personas cercanas.

Parejas: Un problema con tu familia y la defenderás contra las personas que la están maltratando, ocasionando problemas.

Solteros: Cuidado con los excesos, en lo que comes o bebes. Hombre joven que te busca para que le aclares algo.

Mujer: Compras de cosas que necesitas y te gustan. Terminas una relación con una persona morena. Diversiones y fiesta.

Hombre: Te enamoras de una persona que conoces desde hace mucho tiempo. Te levantas de una mesa con mucha molestia.

Consejo: Logras lo que quieres pero pon más esfuerzo.

Cáncer

Palabra clave: Círculo.

Número de suerte: 894

Éxitos y logros. No puedes tener miedo suelta las cosas. Debes tener éxito. Lograrás las cosas pero todo depende de ti. Tomarás otro camino ya que alguien no te deja pasar. Pídele mucho a tu maestro y te concentras para poder abrir tus caminos.

Trabajo: Debes ordenarte con tus finanzas. Cuidado con un cheque sin fondo. Negocio que tarda en concretarse.

Salud: Cuidado con el estrés.

Amor: Vivirás noches importantes y de buena compañía. Cuidado con los chismes o comentarios.

Parejas: Paseos y salidas de noche con mucha pasión. Amigos y reencuentros. Nuevas noticias de personas alejadas de tu entorno.

Solteros: Cambios por mudanza o te vas a otro sitio por tu trabajo. Conocerás a una persona donde compartes cosas importantes.

Mujer: Debes hacer deporte para drenar el estrés. Viaje a sitio de montaña y respiras, haces ejercicios.

Hombre: Cuidado con vehículo con problemas eléctrico. Debes tener cuidado con las claves de tus tarjetas.

Consejo: Logras algo que deseas.

Leo

Palabra clave: Mensaje.

Número de suerte: 903

Te conectas con el extranjero. Una persona delgada hombre cuidado con un negocio que no funciona y puedes tener pérdida. Tendrás una libertad que no esperabas. Debes creer en ti. Tendrás tranquilidad ya que le prestas atención a la verdad. Mucha fuerza espiritual en tu entorno.

Trabajo: Situaciones confusa. Un problema legal que se soluciona. Debes hablar con claridad. Nuevo empleo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: No pierdas el tiempo enfocándote en lo que no es. Decepción en tu vida. Alguien que no te dice la verdad.

Parejas: Cuidado en las mentiras. El límite de cada quien no lo sabes. Algo con una fumigación urgente donde vives o trabajas.

Solteros: Nuevas relaciones. Cambios y mudanza. Compra de un perfume. Debes evaluar por lo que estás pasando.

Mujer: No te puedes conformar lo poquito ya que te puedan dar más y tu dar más. Deja las dudas adelante no te detengas.

Hombre: Demasiado trabajo. Debes hacer algo distinto. Nuevos inicios. Problemas en la parte económica.

Consejo: Necesidades internas.

Virgo

Palabra clave: Señales.

Número de suerte: 793

Harás algo por tus derechos. Nuevos hechos en tu casa. Ponle fuerza a lo que haces. Una persona que te piensa mucho. Alguien que se va de tu vida. Nuevos caminos. Es importante salir de los caprichos. Reacciona ante la vida. Luchas internas. Decisiones en tu casa. Debes darle apoyo a la familia.

Trabajo: Llegas tarde a tu sitio de trabajo por tranca, trata de salir más temprano en esta semana.

Salud: Pendiente con la tensión.

Amor: Algo con un horno microondas. Sales a buscar a una persona importante para ti. Te exigen algo.

Parejas: Sentirás que tu vida cambia día a día. Hecho curioso con una cartelera informativa de color verde.

Solteros: Cambios de alimentos. Hecho curioso con una mascota. Juegos de azar con mucha suerte.

Mujer: La caída del cabello te preocupa. Algo con una fórmula. Busca ayuda psicológica. Alegrías con personas de poder.

Hombre: Salidas a sitio de música o bailar. Novedades en el hogar. Renacen en ti nuevos sentimientos.

Consejo: Escucha a una amiga.

Libra

Palabra clave: Comparación.

Número de suerte: 245

No te quedes en un solo lugar en sitio que no conoces. Hecho curioso con un envoltorio. Compites por una persona que te gusta pero luego no funciona. Hecho curioso con un gato. Debes descansar un poco más y cuidar la salud. La molestia en los brazos debes vigilar.

Trabajo: Debes seguir en lo que haces y ponerte más creativo (a). No te dejes manipular. Cancelaras un compromiso.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Un poco de sonrisa no te hace daño. Fertilidad en la familia. Tienes la fuerza para avanzar adelante.

Parejas: Estarás en la moda y cuidas más tu imagen. Debes ser selectivo. Cuidado con tu enemigos.

Solteros: Un nuevo negocio. El dinero llega por persona que te lo presta. Situación que se escapa de tus manos.

Mujer: Suelta las cosas que no funciona. Dedícale tu vida un poco a la espiritualidad. Personas negativas en tu entorno.

Hombre: Tiempos de soñar y aprender. Evita actuar precipitadamente. Encuentras pruebas para limpiar tu nombre.

Consejo: Debes ordenar lo que se dispersa.

Escorpio

Palabra clave: Creencia.

Número de suerte: 672

Estarás muy alegre y feliz en un grupo de personas de mucha fe. Compra de carros o camiones. Algo con alimentos. Familiar mujer que te busca y te pide ayuda. Aclaras una situación de engaño. Firma de contrato. Hecho curioso con una persona de porte francés. Recibes un documento pendiente.

Trabajo: Debes estudiar para mejorar. La vida te dará un empujo. No dudes de todos, ya que no son iguales.

Salud: Sin novedad.

Amor: Se termina una relación finaliza un ciclo. Debes hablar mucho con la persona que estás y estar claro con lo que quieres.

Parejas: No te aceleres o no preocuparte por lo que no puedes. Amigos que necesitan de ti y no prestas atención.

Solteros: Cambios y transformaciones. Nuevas necesidades. Recuerdos que has vivido. Aprovecha lo nuevo de tu vida.

Mujer: Celebraciones en esta semana. Algo con una cena especial. Descubrirás algo especial en una foto.

Hombre: Alguien del pasado que te consigues en el camino. Algo nuevo en tu vida. Equilibrio.

Consejo: Límpiate con una vela blanca.

Sagitario

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 902

Una persona que te ayuda a superar una situación. Sale una verdad y todo se aclara. Solicitas unos documentos. Asistes a una reunión donde tendrás un conflicto. Respuesta inmediata a una solicitud. Preocupación por una deuda. Tristeza por alguien muy querido. No discutas en la calle.

Trabajo: Evita actuar sin pensar. Debes descansar un poco más. Amiga que te pide ayuda.

Salud: Dolor de cabeza frecuente.

Amor: La vida te da la sorpresa con un amor que será muy importante en tu vida. Cambios en algo de moda.

Parejas: Alguien que no conoces te recomienda, ya que sabe cómo trabajas. Actitud serena y pacífica será la mejor.

Solteros: Compra de alimentos apurado (a). Ganas un dinero extra. Algo con la televisión o computadora con programa nocturno.

Mujer: Asistes al médico por chequeo general. Algo con un nuevo amor. Cambios mudanza. Entretenimiento.

Hombre: Encuentros desagradable con vecinos muy cercanos. Debes cancelar un dinero o impuesto.

Consejo: Cambios importante que debes reconocer.

Capricornio

Palabra clave: Silencio.

Número de suerte: 683

Nuevas oportunidades en el negocio. Ten cuidado con documentos por viaje de imprevisto. Cambios en tu vida y casa favorable. Cuida tu dinero y recurso. Debes reforzar lo que eres tú. Cambio en lo físico y personal. Debes poner disciplina en lo que haces. Te destacas por tu responsabilidad.

Trabajo: Algo con un vehículo que se hace realidad. No confíes en todo el mundo.

Salud: Gripe.

Amor: Viajes en familia. Debes poner orden en tu casa. Tu pareja te exige algo. Claridad en lo que haces.

Parejas: La venganza no es buena. Se te van los ojos por alguien cercano. Estarás conectado con la abundancia.

Solteros: Tendrás una conducta clara. Coincidencias que no te parecen en lo laboral. Afrontas una situación de familia.

Mujer: Debes orar un poco más en tu vida. Te preocupa una situación con tu pareja se precavido.

Hombre: Alguien que se deja crecer la barba te busca y aclara algo. Antes de dormir debes hacer algo para relajarte.

Consejo: Capacidad para vencer los obstáculos.

Acuario

Palabra clave: Comparar.

Número de suerte: 023

Le darás una nueva oportunidad a una persona. Tendrás nuevas oportunidades. No engañes a quien te quieres. Ten calma ante las adversidades. Capítulo de la vida que sigue, o lees un libro que te emociona. Vivirás momentos importantes en esta semana en la parte profesional.

Trabajo: Temores, debes cambiar tu actitud. Alegrías y celebraciones. Te ofrecen algo nuevo en trabajo o negocios.

Salud: Dolor en la espalda.

Amor: Debes estar claro en las decisiones que quieres tomar la vida no es fácil ten calma. Cambios positivos.

Parejas: todavía hay muchos caminos que recorrer con la pareja que tienes en este momento.

Solteros: Reconocimientos que te agradan ya que eso confirma que lo que haces está bien.

Mujer: Cambió de idea. No te separas. Niños en puerta. Le rinden homenaje a una persona y serás un invitado especial.

Hombre: Extrañas a un amigo que ya no está contigo. Serás un gran ejemplo para un grupo de personas jóvenes.

Consejo: continúa tu camino, de aprendizaje.

Piscis

Palabra clave: Diseño.

Número de suerte: 771

Campanas que suenan cerca de ti. Solo dios te ayudará no lo olvides. Cambio de vivienda o cuarto. Embarazo inesperado. Se aparta lo negativo y todo avanza. No llegas a tiempo por una cola a cita. Resuelves todos los problemas en tu entorno. Algo con un taxi que esperabas.

Trabajo: nuevas personas en tu entorno laboral. No tomes decisiones, molesta. Cambios en donde vives.

Salud: Problemas de circulación.

Amor: debes cambiar las cosas en tu cuarto. Debes decir las cosas como lo sientes. No acumules las energías negativas limpia.

Parejas: Inicias unos estudios. Un despertar. Te conectas con estudios. Estarás muy consentido en esta semana.

Solteros: Algo con el extranjero que será muy positivo. Cuidado con hombre que no es sincero contigo.

Mujer: Cuídate un poco las rodillas. Pendiente con lo que comes. Lo más importante en tu vida es saber cuidarte.

Hombre: No te alejes de tu familia por terceros. Alegrías por embarazo. Nuevo camino.

Consejo: La palabra tiene poder di lo que pasa y te escucharan.

