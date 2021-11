Alicia Machado y Carlos Baute cargaron contra Pablo Montero por cantarle a Maduro

La venezolana dijo comprender que, como artista, Pablo Montero no debía por qué negarse a asistir al evento televisado; sin embargo, como amiga espera que entienda que su actuación es algo que le duele.

La modelo venezolana Alicia Machado se pronunció el miércoles con respecto a la polémica causada por la presentación del cantante mexicano Pablo Montero, quien asistió el martes al Palacio de Miraflores para la celebración del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro.

Durante una entrevista concedida a Telemundo, Machado aseguró sentirse «desilusionada y traicionada» por lo que hizo el cantante. La venezolana dijo comprender que, como artista, Pablo Montero no debía por qué negarse a asistir al evento televisado; sin embargo, como amiga espera que entienda que su actuación es algo que le duele.

«Simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Para nosotros, los venezolanos, el dolor que sentimos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, pero sí una bandera de humanidad», aseveró.

Y agregó: «Si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país. En lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo, no sentiría esto. Siento mucha desilusión porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande. Mi familia ha pasado muchas cosas, como miles de familias venezolanas. Entonces es cantarle a una herida que es difícil para nosotros como venezolanos».

Machado señaló que Montero es su amigo, pero su presentación en Venezuela la hizo sentirse traicionada. «A Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro como artista, pero a nivel de amistad sí me siento un poco traicionada, y que Dios lo bendiga y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación, es difícil», concluyó.

Horas después de la polémica generada por su presentación en el cumpleaños del mandatario venezolano, Pablo Montero rompió el silencio por medio de un breve comunicado enviado a los medios de comunicación para aclarar su postura.

En la misiva compartida por el programa Suelta La Sopa, Montero manifestó que como artista «no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad».

«No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país humano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela», explicó.

Carlos Baute repudió actuación de Pablo Montero en Miraflores

Luego de que el artista mexicano le cantara «Las mañanitas» al presidente socialista Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, por motivo de su cumpleaños número 59, las críticas no se hicieron esperar. Incluso Montero viajó a Venezuela de forma clandestina, sin siquiera comentarlo a su equipo legal

El cantante venezolano Carlos Baute, rechazó en un breve pero contundente mensaje al actor y también cantante mexicano Pablo Montero, luego de que le cantara a Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores.

«Indignante, lamentable y muy penoso que apoye al régimen porque cantando lo hizo» fue el mensaje que escribió en su cuenta en Twitter, respondiendo el titular de una noticia en la que se reseñaba sobre los contratos suspendidos al artista en Estados Unidos.

Indignante, lamentable y muy penoso que apoye al régimen porque cantando lo hizo https://t.co/3MCr19VuyJ — Carlos Baute (@carlosbaute) November 25, 2021

Luego de que el artista mexicano le cantara «Las mañanitas» al presidente socialista Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, por motivo de su cumpleaños número 59, las críticas no se hicieron esperar. Incluso Montero viajó a Venezuela de forma clandestina, sin siquiera comentarlo a su equipo legal.

Tras su retorno, la abogada de Montero, Mariana Gutiérrez, dijo en una entrevista concedida al programa mexicano de televisión «De primera mano» transmitido en Imagen TV, que le han sido cancelados varios contratos y presentaciones en Estados Unidos por su encuentro con Maduro.

«Lo manejó con mucha discrecionalidad, no nos comentó nada al respecto. Es un tema que quiso manejar así. No, no teníamos conocimiento hasta ahorita que han pasado todas estas cuestiones y vamos a ver cómo las vamos a manejar».

Gutiérrez aclaró que el único interés que tiene Montero es representar la música ranchero-mexicana en el mundo y que la gente la conozca y la pueda disfrutar.

