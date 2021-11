Conversatorio y documentales enseñan amar a Nueva Esparta desde el mar

Más que documentales que muestran inéditos y hermosos paisajes marinos y submarinos de las islas neoespartanas, especialmente de Margarita y Cubagua, estas producciones audiovisuales representan un valioso recurso para aprender a amar y conocer lo que significa la insularidad e invitan a reflexionar sobre cuál debe ser la manera apropiada de vivir en nuestras Islas para protegerlas de la depredación, el deterioro irreversibles y preservar la riqueza del mar que nos rodea.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Corporativa de Sigo, dónde convocaron productores de ambos documentales, encabezados por el grupo denominado «La Tribu del Capitán David Bottome» o @retocaribe» representado por Maleia Villarroel y José Rafael Montes, quienes con su equipo realizaron «Una aventura llamada Nueva Esparta» y el Grupo D’Buceo que produjo «Cubagua: historia y Leyenda» conformado por buceadores camarógrafos y biólogos marinos: William Mandry, Nathalie Acosta, Federico Buitrago, Jesús Carrillo, Luis Sergent, Gabriel Buitrago y Giancarlo Orco.

Entre el público se encontraban en su mayoría estudiantes universitarios, comunicadores sociales, educadores, biólogos marinos, quienes una vez proyectados los documentales formularon preguntas a los protagonistas de estas aventuras marinas y submarinas y sobre la cantidad de estudios e investigaciones que partieron de estás búsquedas.

Ambas producciones son resultado del sacrificio y esfuerzo de sus creadores y el apoyo de las comunidades. Se inspiraron en el mensaje que le daban sus respectivos corazones y en la presencia divina de la Virgen del Valle.

William Mandry, Giancarlo Orco y José Rafael Montes. / Mariela Contramaestre| @mariela61

Fueron realizadas de manera independiente en distintas circunstancias, pero ese algo mágico que se impone en el mar y las islas unió de manera coherente ambos grupos a favor de un mismo objetivo, educar e informar para poder amar nuestras Islas. «No se puede amar, lo que no se conoce», dijo Giancarlo Orco.

De allí que, según apuntó Maleia Villarroel, que cada exploración al fondo del mar y todas las investigaciones, están registradas en bitácoras de libre acceso al público.

Si vemos la realidad de hoy de Cubagua, aún con su belleza natural, la falta de una política de protección y preservación genera deterioro de la que siglos atrás fue una de las primeras y más prósperas poblaciones de America Latina. Sus perlas cotizadas aún adornan cuellos y coronas de damas encopetadas de Europa.

Maleia Villarroel, de Reto Caribe. / Mariela Contramaestre| @mariela61

Hoy en Cubagua no hay agua potable, ni servicio eléctrico…sólo un incipiente movimiento turístico, que amerita ser reglamentado. Y perlas: no hay. Sólo en el recuerdo. Allí no hay condiciones para vivir por falta de servicios básicos que permitan establecer un hogar. Sólo algunos pescadores pernoctan cuando están en faena. Sus residencias se encuentan en Punta de Piedras, (Municipio Tubores) el sitio más cercano de la Isla de Margarita, a cuya jurisdicción pertenece Cubagua.

Los promotores de estos documentales están dispuestos a proyectarlos en Universidades, liceos, escuelas, instituciones privadas y públicas en su empeño de mostrar el valor de la insularidad.

El Sol de Margarita