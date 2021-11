Critican a Norkys Batista por la nueva sesión de fotos familiares

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla posteó esta imagen que no pasó desapercibida en sus redes sociales, ya que muchos no han parado de burlarse y atacarla.

En la descripción de la publicación, la morena dejó sus mejores deseos por el día de acción de gracias, al comentar: «Todos los Días hay que Agradecer por tan solo Respirar…“Aquel que no agradece un pequeño favor, no agradecerá uno grande…” Feliz Día de #AccióndeGracias #thanksgiving #viernesnegro Gracias a mi Fotógrafo @rafaelarevalophotography por las fotos, gracias por siempre estar tan dispuesto, por nunca decir q no, por ser tan trabajador y guerrero, Gracias por ser un ejemplo de #Venezolano que no pide ni se queja, TRABAJA DURO PARA CUMPLIR SUS SUEÑOS…«.

Varios internautas de la plataforma 2.0 se percataron del hecho de que no pusiera a posar a su hijo en las piernas de su padrastro, lo que anteriormente le trajo consigo una serie de críticas.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones:

800NOticias

Por: Reporte Confidencial