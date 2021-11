Fuerte incendio se registró en un galpón de Naguanagua la noche de este 25Nov +FOTOS

La noche de este jueves se registró un fuerte incendio en un galpón de Naguanagua, estado Carabobo, reportaron bomberos voluntarios de la entidad.

El siniestro se produjo específicamente en el barrio La Luz, en un galón donde anteriormente operaba la antigua estación de servicio eléctrico Naguanagua.

Autoridades y equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar, sin reportar muertos ni heridos; sin embargo, la zona se declaró en alerta pues las llamas amenazaron con expandirse a los inmuebles cercanos.

El mismo fue catalogado por los bomberos como un incendio de primera clase o clase A.

