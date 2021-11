La dieta del huevo cocido para adelgazar

Esta dieta se centra en el consumo de proteínas magras y huevos, junto con verduras sin almidón como brócoli o espinacas y frutas bajas en carbohidratos. Parece la dieta ideal pero esconde deficiencias graves que hacen que no se apta para la mayoría

Para empezar, la escasa cantidad de carbohidratos que aporta la dieta del huevo cocido, el plan que promete perder peso y grasa abdominal en 2 semanas comiendo básicamente huevo 3 veces al día, puede provocar síntomas como debilidad, fatiga y náuseas. En algunas personas el huevo también puede causar flatulencias y dolor abdominal.

A priori puede parecer una buena idea porque la dieta de huevo cocido incluye frutas y verduras, y esto es bueno para acelerar el metabolismo y quemar grasa. Además, este enfoque también excluye los alimentos procesados, ricos en grasas y salados, lo cual es de sentido común para casi todos los regímenes dietéticos viables, ya que dichos alimentos están estrechamente relacionados con la obesidad, la diabetes, el cáncer, la presión arterial alta y una serie de otros problemas de salud peligrosos.

Por otro lado, aunque no es de esas dietas en las que hay que estar todo el rato contando calorías, se trata de un plan bastante restrictivo, con una larga lista de alimentos prohibidos que puede producir efectos no deseados. Y es que tantas restricciones hacen que mantener esta dieta durante un período prolongado de tiempo sea agotador.

Además, algunos de los alimentos prohibidos en esta dieta se consideran por consenso saludables y beneficiosos. Por ejemplo, los cereales integrales y los carbohidratos con almidón como las patatas, que son buenas fuentes de vitaminas, minerales y fibra dietética vital. Eliminarlos puede tener consecuencias desagradables como cansancio, fatiga y un sistema inmunológico debilitado.

“Esta es una versión de una dieta baja en calorías y carbohidratos que promoverá la pérdida de peso, pero no será sostenible a largo plazo y no le proporcionará a tu cuerpo una nutrición equilibrada”, explica a Womens Health la dietista neoyokina Erin Palinski.

Puede que esta dieta te ayude a perder peso temporalmente, pero es una forma de comer restrictiva y desequilibrada que podría resultar en deficiencias nutricionales a largo plazo y no es sostenible porque la pérdida de peso inicial incluirá pérdidas de agua, lo que dará como resultado resultados ‘emocionantes’, pero no mucha pérdida real de grasa corporal. Por tanto, los resultados no durarán y puedes arriesgar tu salud.

Como norma general, las dietas basadas en un solo alimento no son nada recomedables ni se consideran saludables. Incluso en este caso, porque si biene es cierto que los huevos son un alimento versátil, rico en nutrientes, repleto de vitaminas y minerales, uno nunca debería focalizar su dieta en un alimento o nutriente para perder peso.

Además, esta dieta es altamente restrictiva, y en último término, no estás aprendiendo nada sobre cómo llevar una alimentación saludable y bien balanceada para lograr el éxito a largo plazo, sino sobre cómo privarte de comer alimentos que te benefician. Lo más probable es que termines recuperando el peso que hayas perdido, y posiblemente más, ya que acabarás comiendo en excesotras haber seguido un plan tan estricto.

Asimismo, hay que tener en cuenta que existen algunas condiciones donde no se debe abusar de la cantidad de proteínas que se ingiere, como ocurre en la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda, por ejemplo, y esta dieta también debe ser evitada por personas que sufren de intolerancia o alergia al huevo.

«La variedad de alimentos saludables sin caer en el exceso sería la forma adecuada de nutrirnos. Pero todo se debe valorar individualmente, explica la nutricionista Jenny Vinasco, coach especializada en nutrición natural y terapia ortomolecular de Novoclinic. Desde mi punto de vista no deberíamos recurrir nunca a éstas dietas, ya que son agresivas para nuestro organismo, limitan la obtención de muchos nutrientes y, lo más preocupante, puede afectar a la salud el no estar recibiendo la energía suficiente, vitamina, minerales, oligoelementos etc».

Sin embargo, añade, «si en nuestra dieta todos los días hay fruta y, sobre todo verdura, y no abusamos de otras proteínas animales, puede ser una buena fórmula complementarla con huevos ya que es una proteína completa que no deja residuos metabólicos en el organismo, es decir, que no dará trabajo al organismo en desecharlos. Pero siempre sin caer en el exceso y teniendo en cuenta que todo se debe valorar individualmente».

Así que si insistes en probar la dieta del huevo cocido, asegúrate de consultarlo con un dietista-nutricionista para que te enseñe a diversificar tus fuentes de proteínas y comer una variedad de alimentos para que no obtengas todos los nutrientes de las mismas comidas todos los días. Recuerda, la falta de variedad en la dieta del huevo cocido crea una dieta insostenible y posiblemente deficiente en nutrientes si se hace a largo plazo.

