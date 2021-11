Es un excelente día para agradecer por las cosas que Dios nos regala y en estas fechas es frecuente celebrarlo en familia y con un delicioso pavo. Si has sido previsor y ya tienes el pavo, pero aún no has decidido cómo cocinarlo, esta receta de pavo al horno con verduras lleva ingredientes que, seguramente, ya tienes en casa y podrás deleitar a tu familia con este rico almuerzo. Ten en cuenta que el pavo debe estar mucho rato en el horno, así que no pierdas el tiempo y ponte ya manos a la obra.

Tiempo: 230 minutos

INGREDIENTES (PARA 8 PERSONAS)

1 pavo de 3 kilos

1 kilo de papas

3 cebollas

250 gramos de champiñones pequeños

Hierbas aromáticas

5 tomates de rama

1 copa de brandy

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

CÓMO HACER PAVO AL HORNO PASO A PASO

Paso 1. Lo primero que debes hacer es pelar las cebollas y córtalas en rodajas o tiras finas. Al mismo tiempo pon a precalentar el horno a 180° y extiende la mitad de la cebolla sobre la bandeja del horno.

Paso 2. Salpimienta el pavo por dentro, rellénalo con un puñado de hierbas aromáticas y la cebolla que te haya sobrado, y úntalo con aceite.

Paso 3. Coloca el pavo en la fuente preparada, sobre la cebolla, salpimiéntalo por fuera y ásalo durante 30 minutos.

Paso 4. Pasado ese tiempo, dale la vuelta, riégalo con el brandy y continúa la cocción durante 3 horas. Ves rociándolo de vez en cuando con los jugos de la fuente para evitar que se reseque. Si se dora demasiado, tienes la opción de cubrirlo con papel de aluminio.

Paso 5. Mientras tienes el pavo en el horno, pela las patatas, lávalas y córtalas en tacos o rodajas no muy finas.

Paso 6. Cuando falten unos 40 minutos para que finalice la cocción, añade las patatas a la fuente, y también los tomates troceados y los champiñones limpios.

Paso 7. Pasadas las 3 horas, llega el momento de servirlo. Hazlo con un cuchillo grande, separa primero los muslos y pártelos en lonchas. Sigue después con las pechugas y córtalas de la misma forma. Riega con el jugo de cocción y añade la guarnición de verduras. ¡Listo!

Con información de El Mueble.

Por: Reporte Confidencial