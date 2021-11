México | ¡Vamos por el 2023!: Miguel Riquelme

“A cuatro años de transitar juntos entre distintos retos y circunstancias, sigo pensando que la fórmula perfecta es la unidad y el trabajo en equipo”, manifestó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís al acudir ante la clase política de su partido a entregar su Cuarto Informe de Gobierno.



En este evento se dieron cita, entre otros, Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado; Verónica Martínez, senadora de la República; Manolo Jiménez, Alcalde de Saltillo; Eduardo Olmos Castro, líder de la fracción priista en el Congreso del Estado; Fernando de las Fuentes Hernández, Consejero Estatal, diputados federales y locales, líderes de sectores y organizaciones adheridas al Partido.



También estuvieron alcaldes electos y en funciones y presidentes de los 38 Comités Municipales del partido.



Riquelme Solís destacó que durante estos cuatro años de su Gobierno sus prioridades siempre han estado claras: blindar la seguridad de las familias; sostener y multiplicar el crecimiento económico; mejorar el sistema de salud pública y, con responsabilidad, garantizar la gobernabilidad en nuestro territorio.



En su mensaje, el primer priísta del estado señaló que ante el poco alentador escenario nacional, en el que desde entes de la pandemia México dejó de crecer y el diálogo entre las fuerzas políticas y el Gobierno federal es casi nulo, Coahuila y sus municipios han dejado de recibir más de 17 mil millones de pesos en los últimos tres años para proyectos de infraestructura carretera, obras públicas, de salud, incluso para la seguridad y la educación.



Hizo un enérgico reclamo a la iniciativa de reforma a la industria eléctrica presentada por el Gobierno federal, con la que se han canceldo importantes proyectos de inversión y otros 23 proyectos de energías limpias ante la incertidumbre causada.



“Lo he dicho fuerte y claro: Rechazamos categóricamente esta reforma por las desastrosas consecuencias que podría traer a Coahuila y a todo el país”, mencionó.



De la misma manera, Riquelme Solis expresó que nunca antes se había invertido tanto en Coahuila, al informar que este año se confirmaron más de 4 mil 600 millones de dólares en inversiones productivas y se han recuperado todos los empleos perdidos en la pandemia; y por primera vez, en octubre pasado, se rebasaron más de 800 mil empleos formales.



“En estos cuatro años se han consolidado más de 8 mil millones de dólares de inversión para todas las regiones del estado”, indicó.



El mandatario estatal enumeró los logros que en diferentes rubros mantiene Coahuila, como en el campo, en donde la entidad ocupa los primeros lugares en producción de melón, higo, leche de cabra, nuez, granado y leche de vaca; y en la exportación de carne Tipo Coahuila a Estados Unidos.



Detalló además que el turismo se está consolidando como un pujante sector de nuestra economía, con gran potencial para dar oportunidades a miles de familias.



En materia de seguriad, subrayó que la estrategia implementada en Coahuila nos mantiene como uno de los estados más seguros del país, gracias a las acciones que se llevan a cabo en nuestro territorio y a la coordinación con distintas corporaciones y estados vecinos.



Aquí, reconoció de manera especal, a los elementos de la Policía Estatal, al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su apoyo.



“Nuestra política de desarrollo social ha dado buenos resultados; mientras que a nivel nacional se ha reportado un alza en el nivel de pobreza, el CONEVAL señala que en Coahuila ha disminuido la población en esta condición”, mencionó.



Al abordar el tema de Salud, el gobernador destacó que la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido la estrategia de Coahuila contra la pandemia, y que el número de vacunados es superior al promedio nacional.



Mencionó, que se ha puesto especial énfais en proteger la salud de la mujer, así como la de las niñas y niños menores de cinco años.



“En materia de educación, hemos regresado a las aulas: los estudiantes de los diferentes niveles ya asisten a la escuela, con medidas adecuadas para proteger su salud”, recordó Miguel Riquelme.



De la misma manera y gracias al orden y buen manejo de las finanzas públicas, Riquelme Solís informó que en el último año no se reportaron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y que en Coahuila se han mejorado las calificaciones crediticias otorgadas por agencias internacionales.



“Estos son algunos de los resultados de un gobierno orgullosamente priísta, del que todas y todos ustedes forman parte ¡Gracias por su apoyo y acompañamiento permanente!”, expresó.



Al dirigirse a la base de su partido, menconó que tienen el 2022 para demostrarle a la gente su eficacia para gobernar y prepararse para dar la batalla en el 2023, donde aseguró, con el apoyo de todas y todos se tendrá de nueva cuenta un gobierno priísta.



“Sigamos construyendo alianzas, no es momento de pelearnos con nadie. Acuérdense, las alianzas son y serán a favor de Coahuila y de México, y en contra de quienes han dañado el desarrollo de nuestro estado”, recalcó.



El primer priísta del estado señaló que los coahuilenses tenemos memoria, que somos revolucionarios por naturaleza, y aseguró que el daño hecho a nuestra economía se cobrará en las urnas en 2023.



Riquelme Solís refrendó su compromiso de redoblar el paso en los siguientes dos años.



“Seguiré cumpliendo los compromisos que hice con ustedes y la sociedad en su conjunto. Seguiré defendiendo a nuestra tierra, nunca me quedaré callado al ver que Coahuila no recibe lo justo”, enfatizó el gobenrador Miguel Riquelme.



‘PRI COAHUILA CON EL LIDERAZGO DE RIQUELME’



Con el liderazgo de Miguel Riquelme, el PRI Coahuila está listo, destacó Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del PRI en el estado.



Anunció que en el página de internet del PRI de Coahuila, en el Comité Directivo Estatal y en los 38 Comités Municipales del partido el documento quedará a disposición de quien así lo solicite para su consulta y análisis.



“Entendemos que el pueblo de Coahuila espera de nosotros buenos resultados”, añadió Fuentes Ávila, “y todo parece indicar que así ha sido, porque hoy por hoy el compañero Miguel Riquelme es el Gobernador priísta mejor evaluado por los ciudadanos a nivel nacional, y aunque se dice fácil, vale la pena señalar que no en todos lados el PRI goza de la confianza y la credibilidad para seguir gobernando”.



“Por eso, ser del PRI en Coahuila, donde vive y convive el mejor PRI de México, es motivo de orgullo, honor y un privilegio”.



Al criticar el actuar del Presidente López Obrador, Fuentes Ávila manifestó que junto al gobernador Miguel Riquelme, Coahuila será respetuoso de la investidura presidencial, sin que esto signifique que ante las agresiones, los insultos y las humillaciones, el PRI se quedará de brazos cruzados.



“Hoy cerramos filas con el compañero Miguel Riquelme, el mejor Gobernador que tiene el PRI a nivel nacional, y sí tenemos que poner en duda el Pacto Fiscal para hacerle entender al presidente López que Coahuila también es México, y los coahuilenses con sus impuestos financian el presupuesto que el Presidente de la República se está gastando. No nos importa ir a tocarle la puerta del Palacio donde vive, para exigirle, como lo ha hecho Miguel Riquelme, que respete al pueblo de Coahuila.



“Con el liderazgo de Miguel Riquelme, el PRI de Coahuila está listo para lo que viene”, recalcó el líder del PRI en el estado, “porque sólo podemos convertirnos en todo aquello por lo que luchamos, y sólo podemos llegar a ser todo aquello con lo que soñamos”, señaló.



CONSEJO



Durante este Consejo Político Estatal, Manolo Jimenez Salinas, primer priísta de Saltillo, tomó la protesta estatutaria correspondiente a los diputados federales que se integraron como Consejeros Políticos Estatales.