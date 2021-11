Perrocalentero en Caracas: «Prefiero estar en este oficio que trabajando en una empresa»

Los jóvenes venezolanos se han convertido en cabecillas de familias, y muchos de ellos dejaron a un lado los estudios por buscar un trabajo que los ayude a sobrevivir en medio de la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela.

Actualmente, hay personas que se dedican a buscar un ingreso en las calles que les permita cubrir sus necesidades económicas sin la necesidad de cumplir un horario en cualquier empresa. Este es el caso de algunos jóvenes que mostraron su realidad a las cámaras de Todos Ahora.

En un recorrido realizado por el medio, se descubrieron las historias de vida de Jhoiner Márquez y Paola Polo, dos jóvenes caraqueños que se dedican a trabajar en puesto de perros calientes para cubrir sus necesidades económicas y mantener a su familia.

Jhoiner Márquez es un joven de 22 años, padre de familia, que desde hace tres meses se dedica a atender con sus compañeros un puesto de comida chatarra en Las Mercedes. A su juicio, este trabajo le da para mantener a su familia y es más factible para ayudarse económicamente.

«Tengo tres meses trabajando en este lugar y gracias a Dios me va muy bien. Es mejor estar aquí trabajando que estar cumpliendo horario en una oficina. Puedo ganarme entre $70 y $80 semanales», comentó.

Por otra parte, detalló que es padre de familia y con este oficio puede mantener a su familia, «todo depende del porcentaje de las ganancias que puede ser entre un 10 % o un 20 %, los fines de semana son los mejores días para recibir el ingreso porque viene bastante gente». Asimismo, Jhoiner resaltó que tiene un buen ambiente de trabajo y que desea en un futuro tener su propio negocio.

«Tengo nueve años trabajando en este puesto de perros calientes»

Paola Polo es una joven de 26 años y tiene nueve años trabajando en este puesto de perros ubicado en El Rosal, Caracas.

«Tengo nueve años trabajando en este lugar y me ha ayudado mucho. Pero no es del todo recomendable porque uno también debe estudiar, aunque me gustaría estar en una empresa», dijo.

De igual forma, comentó que es preferible el sueldo que puede percibir en la calle que estando en una empresa. «La ganancia es depende, pero es mejor que estar en una empresa y de esta forma ayudo a mi hijo». A pesar de que no detalló cuánto puede ganar, resaltó que está alrededor de los $50.

A pesar de que otras personas no quisieron ser entrevistadas, resaltaron que es mejor estar trabajando en estos puestos. «Trabajamos 24×24 y puedo ganarme hasta más de $100», comentaron unos jóvenes en Las Mercedes.