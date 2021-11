Cámara de Franquicias: Hemos visto tiendas llenas por el Black Friday

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Carlos Durán, aseguró este viernes que han visto “tiendas llenas” y movimiento de personas comprando en las calles de Caracas por el “Black Friday”, donde la “mayoría de marcas afiliadas” al organismo que integra han presentado “promociones intentando levantar las ventas”.

“Seguimos empujando, monitoreando, revisando toda esta situación que en Venezuela tiene algunas particularidades adicionales. Hoy hemos visto casi la totalidad de nuestras marcas activas en cuanto a promociones, intentando levantar las ventas que se han ido levantando, por supuesto que sí, desde este año hemos tenido ya la ruptura de esa tendencia negativa de decrecimiento absoluto, y hemos empezado incluso a abrir nuevas tiendas. Hoy vemos bastantes personas comprando en la calle, las tiendas llenas, las plataformas tecnológicas bien activas. Ya veremos los resultados”, afirmó Durán en entrevista con Áryeli Vera para Unión Radio.

En torno al ‘Black Friday’, reconoció que “es un día de promoción y de temporada. Sí, se ha instalado en Venezuela y definitivamente hemos tomado esta cultura anglo para nosotros y vemos que prácticamente en todos los comercios de Profranquicias hay una promoción importante, hay competencia. Vemos que el mismo hecho de competir ha desacelerado la inflación, incluso ya a niveles de empezar a salir de la hiperinflación. Esto es calidad de vida para el comprador, que aún nos falta mucho sin lugar a duda, como el tema de servicios y otras cosas, pero con todo y eso, el empresario y el franquiciado sigue dando ofertas y presentando productos de buena calidad”.

“A mitad de año se realizó una encuesta que arrojó que el 65% de los afiliados aseguró haber parado su tienda por la situación que atravesó el país con la pandemia; pero que al final del año presentaremos otro balance que estimamos sea optimo. Es un indicador importantísimo empezar a abrir tiendas, incluso en el interior del país se han abierto tiendas y han tenido buena aceptación”, contó.

Finalmente, el representante de Profranquicias dijo que “casi el 100% de nuestros afiliados tiene puntos de ventas digitales, y por ahí también la venta logró en la pandemia activarse y estar presente. Hoy en día con el esquema 7 más 7 activo, tenemos un funcionamiento casi completo en los centros comerciales, donde hasta mil puntos de ventas de nosotros han registrado activación. En los últimos 3 meses, se han anexado al menos 3.000 nuevos emprendimientos a la cámara, y eso es importante para el país”.

